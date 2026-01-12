Luciano Benavides si è imposto per la seconda volta consecutiva nella categoria moto alla Dakar Rally 2026, conquistando anche la testa della classifica generale. Il pilota argentino, partito come outsider, ha vinto l’ottava tappa con un margine di soli dieci secondi sul rivale Daniel Sanders.

La vittoria di tappa

La frazione si è svolta attorno a Wadi Ad Dawasir, con un settore cronometrato di 483 km che Benavides ha percorso “impeccabilmente” e “in solitaria” in 4 ore, 26 minuti e 39 secondi. Alle sue spalle si è piazzato Daniel Sanders, staccato di 4 minuti e 50 secondi, mentre al terzo posto si è classificato Ricky Brabec su Honda.

Con questo successo, Benavides ha confermato la sua forza dopo la vittoria nella tappa precedente, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della gara.

La classifica generale

Grazie alla vittoria, Benavides è al comando della classifica generale provvisoria con un vantaggio di dieci secondi su Sanders, ora secondo. Al terzo posto si trova un terzetto di piloti Honda, guidato da Brabec, seguito da Tosha Schareina e Skyler Howes. All’inizio della gara, Benavides era considerato un outsider, alle spalle dei favoriti Sanders e Schareina, dominatori della stagione 2025.

La settima tappa

Benavides aveva vinto anche la settima tappa, da Riyadh a Wadi Ad Dawasir, precedendo il compagno di squadra Edgar Canet e il francese Adrien van Beveren.

In quella tappa, Sanders era rimasto leader della classifica generale, pur con una prestazione meno brillante, mantenendo un vantaggio di poco superiore ai quattro minuti su Brabec.

Questi risultati confermano la crescita di Benavides nella Dakar 2026 e la sua capacità di inserirsi nella lotta per il vertice, mentre Sanders continua a guidare la generale con margini ridotti.