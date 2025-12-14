Il giornalista Massimo Pavan ha parlato ai microfoni del canale Youtube Tastiera Velenosa bocciando drasticamente le voci che vorrebbero Juventus e Inter in aperto dialogo per uno scambio fra Khephren Thuram e Davide Frattesi.

Juventus, Pavan: 'Se facessero lo scambio Thuram-Frattesi sarebbero degli incompetenti'

In questi giorni si è vociferato di un possibile scambio fra Juventus e Inter, con i bianconeri che avrebbero spedito Khephren Thuram a Milano in cambio di Davide Frattesi. Un'operazione di cui ha parlato sul canale Youtube Tastiera Velenosa il giornalista Massimo Pavan: "Frattesi può anche essere un buon giocatore ma non è quello che serve alla Juventus, che a centrocampo ha bisogno di un regista e non di una mezzala da incursione.

Il mediano romano inoltre può avere una valutazione di 20-25 milioni di euro, visto che il suo valore è sceso nell'ultimo periodo per lo scarso impiego che ne fa Chivu. Thuram invece sta scalando anche le posizioni della nazionale francese e francamente ha una valutazione almeno di 40-45 milioni. Non capisco quindi come si possa andare a paragonare o ipotizzare uno scambio tra le due squadre, perché sarebbe tutto a favore nerazzurro e minimamente a favore bianconero. La considererei una trattativa assolutamente incomprensibile e se la dirigenza della Juventus la facesse, beh allora sarebbe una dirigenza incapaci".

Pavan ha proseguito: "E con questo intendo che sarebbero proprio incapaci di intendere e di volere il bene della tua squadra.

Quindi non voglio neanche commentare un ipotetico scambio di questo tipo, perché sarebbe un suicidio tecnico tattico, oltre che un favore ad un'acerrima nemica e rivale. Io quando quando sento queste voci provo i brividi anche se non nego che la Juventus abbia un debole e un interesse per Frattesi. Si ma a 20-25 milioni di euro, non di più. Del resto la Juventus non fa le valutazioni alla Zalewski totalmente regalate. Scelta oltretutto imponderabile e inconcepibile da parte dell'Atalanta, perché poi Palestra a Cagliari sta facendo tre volte meglio rispetto al polacco e tenendosi il loro calciatore, avrebbero risparmiato tanti soldi".

Juve, i tifosi rispondono a Pavan: 'La dirigenza bianconera ha già dato dimostrazione di non essere all'altezza'

Le parole di Pavan hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "La nostra dirigenza ha già dato prova di non essere all’altezza e di combinare guai ripetutamente. Frattesi resti pure all’Inter a scaldare la panchina, alla Juve non mancano mediocri panchinari" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Con tutti i danni che hanno fatto nelle precedenti sessioni di mercato, non mi sorprenderebbe un mossa del genere".