Domenica 8 marzo, allo stadio “Via del Mare”, Lecce e Cremonese si sono affrontate in un match valido per la ventottesima giornata di Serie A. La partita, conclusasi con un risultato di 0‑0, ha confermato un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, che hanno chiuso la gara senza reti in un incontro privo di particolari emozioni.

Contesto e svolgimento

Il confronto si è svolto in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per la salvezza e appaiate in classifica. Il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Como ma rinvigorito da precedenti successi contro Udinese e Cagliari, ha ospitato una Cremonese in un momento di difficoltà.

I grigiorossi non ottenevano una vittoria dalla quattordicesima giornata, quando avevano superato proprio il Lecce per 2‑0. Da quel momento, la squadra aveva collezionato nove sconfitte e quattro pareggi, evidenziando un trend negativo.

Dettagli tecnici

Il calcio d’inizio è stato fissato alle ore 12:30. La direzione arbitrale è stata affidata a Simone Sozza. Le formazioni ufficiali hanno visto schierati dal Lecce il portiere Wladimiro Falcone, i difensori Tiago Gabriel, Danilo Veiga, Jamil Siebert e Antonino Gallo. A centrocampo erano presenti Lassana Coulibaly, Oumar Ngom, Lameck Banda e Ylber Ramadani, supportati da Santiago Pierotti, con Nikola Stulic a guidare l'attacco. Nonostante l'intensità del confronto, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol, con la partita che si è quindi conclusa a reti inviolate.

Bilancio storico

Il bilancio storico degli scontri diretti tra Lecce e Cremonese disputati al “Via del Mare” risulta in perfetto equilibrio. Si contano una vittoria per parte e un pareggio, con il Lecce che ha segnato cinque reti complessive contro le sei realizzate dalla Cremonese nel corso degli anni.