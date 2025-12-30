La Lega Serie B e il Ministero del Turismo hanno confermato l’estensione al girone di ritorno del progetto “Dallo Stadio all’Italia. In campo, la Bellezza”, iniziativa volta a promuovere le eccellenze culturali, imprenditoriali e naturalistiche del Paese attraverso le partite del campionato.

Il campionato come vetrina del territorio

Il campionato di Serie B si propone come un vero e proprio ecosistema ideale per raccontare e diffondere le identità locali: ogni partita diventa un’occasione per mettere in risalto le bellezze delle città italiane. Il progetto prevede diverse linee di azione integrate e complementari, tra cui la produzione di contenuti video esclusivi, sottotitolati in inglese e dedicati alle città delle squadre di Serie B, attività di visibilità negli stadi, campagne di digital advertising e pubblicazioni sulla stampa.

Le dichiarazioni istituzionali

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato che “la promozione dei territori attraverso lo sport è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico”. Ha aggiunto che “‘Dallo Stadio all’Italia’ rappresenta un’importante opportunità per connettere i tifosi alle bellezze delle nostre città, specialmente quelle meno conosciute, trasformando ogni partita in un viaggio di scoperta. Siamo convinti che lo sport possa essere un potente veicolo di attrazione turistica, capace di attrarre visitatori e promuovere l’autenticità del Made in Italy”.

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha evidenziato che “il calcio è un potente strumento per la promozione del turismo e veicolo di marketing territoriale.

Eventi sportivi, come partite e ritiri delle squadre, attirano visitatori e creano opportunità di crescita economica e culturale per le località coinvolte. Non si tratta solo di un’opportunità, ma piuttosto di un dovere per le istituzioni sportive lavorare e cogliere al meglio ciò che il nostro sport è in grado di generare. Ringraziamo il Ministero del Turismo per averci dato la possibilità di costruire qualcosa insieme; unire le nostre forze significa dare ancora maggiore incisività ai progetti”.

Dettagli del progetto

Il progetto presentato il 10 settembre 2025, ha dato il via a un percorso integrato di promozione e comunicazione che accompagna l’intera stagione di Serie BKT fino alla conclusione dei playoff del 2026.

L’iniziativa coinvolge i venti club del campionato, le loro regioni, i comuni e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di trasformare il campionato in uno strumento di promozione delle risorse culturali, enogastronomiche, naturali e sportive delle diverse regioni italiane.