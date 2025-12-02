Il Venezia ha svelato la nuova maglia realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, noto designer statunitense. L’annuncio è arrivato direttamente dal club veneto, che ha presentato la divisa come un prodotto esclusivo, frutto di un lavoro congiunto con Ramberg, già famoso per aver firmato storiche maglie negli anni Novanta.

La nuova maglia si distingue per uno stile che richiama le tradizioni del club lagunare, unendo elementi classici a dettagli moderni. Il design, curato nei minimi particolari, riflette la volontà della società di valorizzare la propria identità attraverso collaborazioni di prestigio internazionale.

Drake Ramberg, che ha già lavorato per importanti club europei, ha dichiarato: “Sono entusiasta di aver collaborato con il Venezia. Abbiamo voluto creare qualcosa che rappresentasse la storia e lo spirito della città”.

Un omaggio alla storia e all’innovazione

La presentazione della maglia è stata accolta con entusiasmo sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. Il club ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un omaggio alla storia del Venezia, ma anche un passo verso l’innovazione e l’apertura a nuove tendenze nel mondo del calcio. La divisa, caratterizzata da colori tradizionali e dettagli dorati, sarà utilizzata in alcune partite selezionate della stagione.

Il presidente del Venezia ha sottolineato: “Questa collaborazione con Drake Ramberg è motivo di orgoglio per la nostra società.

Vogliamo offrire ai nostri tifosi un prodotto unico, che unisca tradizione e modernità”.

Il ruolo di Drake Ramberg nel design sportivo

Drake Ramberg è considerato uno dei designer più influenti nel panorama sportivo internazionale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi club di primo piano, contribuendo a ridefinire l’estetica delle divise da gioco. Il suo stile si contraddistingue per l’attenzione ai dettagli e la capacità di fondere elementi classici e innovativi. La collaborazione con il Venezia rappresenta un ulteriore riconoscimento della crescita del club anche a livello di immagine e comunicazione.

La nuova maglia sarà disponibile per i tifosi attraverso i canali ufficiali del club, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la squadra e la città, valorizzando al tempo stesso la creatività e l’eccellenza nel design sportivo.