Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus, criticando il mercato fatto nella scorsa estate dall'attuale amministratore delegato bianconero Damien Comolli.

Juventus, Gramellini: 'Il mercato fatto da Comolli a oggi è completamente fallimentare'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha lanciato una frecciatina nei confronti dell'amministratore delegato bianconero: "Il mercato fatto da Comolli la scorsa estate a oggi è completamente fallimentare.

Perché è arrivato Joao Mario, un vero e proprio oggetto misterioso utilizzato al principio da Tudor e poi sparito completamente dai radar, tanto che avrebbe chiesto la cessione. Sono stati acquistati David e Openda, due che avrebbero dovuto sostituire nell'immaginario bianconero Vlahovic, con le valigie in mano dallo scorso giugno, ma che hanno segnato 3 gol in 2. Inoltre a peggiorare la loro situazione sono arrivate dichiarazioni di Spalletti che nell'ultima conferenza stampa ha parlato di squadra timida e delle facce dei due attaccanti che dovrebbero cambiare. Poi c'é il caso Zhegrova, che secondo me è potenzialmente un top player ma non gioca mai. Perché? Spalletti non si fida? Conceicao offre maggiori garanzie?

Capisco queste cose ma se il kosovaro non prende confidenza con il campo difficilmente potrà dare il suo contributo".

Gramellini ha concluso dicendo: "La classifica è comunque molto corta, in quanto il campionato di Serie A mi sembra davvero di basso livello. Per questo la Juventus sta li e credo che debba fare la corsa per la Champions sulla Roma. Inter, Napoli e Milan infatti le vedo troppo avanti mentre i giallorossi potrebbero perdere colpi per strada. Attenzione comunque anche al Bologna, che sta dimostrando di avere dei valori importanti. In ogni caso, a differenza della scorsa annata, quando ero convinto che si sarebbe finiti fra le prime 4, quest'anno non sono cosi convinto che la formazione bianconera ce la possa.

Dico questo al netto di un allenatore come Spalletti che infonde molta fiducia".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Sempre la stessa storia: giocatori senza carisma e di livello discreto'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Luca siamo sempre al punto di partenza da anni: osanniamo il dirigente di turno, tessiamo le lodi del mercato, ci esaltiamo per gli arrivi e poi inizia il campionato e il campo ci prende a schiaffi. Alla fine suona la veglia e ci accorgiamo che arrivano sempre giocatorini senza carisma , di livello discreto ma nulla più" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Luca, concordo con la tua analisi sullo 0 assoluto del mercato estivo e vedendo lo schifo messo su da Comolli in totale autonomia sono più preoccupato di possibili ulteriori disastri in quello di gennaio che delle prestazioni della squadra".