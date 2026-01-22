L’Atalanta subisce una sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao per 3-2, nella penultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Questo risultato compromette seriamente le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La partita

La squadra, guidata da Raffaele Palladino, era passata in vantaggio al sedicesimo minuto grazie a Gianluca Scamacca, che ha superato Unai Simón con un colpo di testa su cross di Zalewski. Nonostante diverse opportunità per incrementare il vantaggio, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare nel primo tempo.

Nella ripresa, l’Athletic ha ribaltato la situazione: al cinquantottesimo minuto, Gorka Guruzeta ha pareggiato con un tap-in, sfruttando una sponda di Navarro. Successivamente, al settantesimo minuto, Nico Serrano, entrato da poco in campo, ha segnato il secondo gol su assist di Navarro. Infine, al settantaquattresimo minuto, Robert Navarro ha completato la rimonta. Solo all’ottantottesimo minuto, Nikola Krstovic ha accorciato le distanze su assist di Lookman, ma ormai era troppo tardi per recuperare.

Implicazioni in classifica

A seguito di questa sconfitta, l’Atalanta rimane ferma a tredici punti, vedendo allontanarsi la qualificazione diretta agli ottavi. La squadra dovrà ottenere una vittoria nell’ultima giornata contro l’Union Saint-Gilloise e sperare in risultati favorevoli per evitare i playoff.

La rimonta dell’Athletic

L’Athletic Bilbao, pur con diverse assenze, ha dimostrato grande carattere nella ripresa, con Navarro in evidenza (due assist e un gol). La vittoria mantiene vive le speranze di qualificazione: il passaggio alla fase successiva si deciderà nell’ultima giornata contro lo Sporting club de Portugal.