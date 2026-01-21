Il giornalista Massimo Pavan ha parlato sul canale Youtube di Tastiera Velenosa della Juventus e del mercato dei bianconeri: "I crediti e la fiducia si sono un esauriti con gli acquisti estivi e quindi adesso sono tutti sotto esame. Ogni scelta deve essere oggetto di analisi approfondita e di dibattito, in modo tale da evitare di prendere ancora dei calciatori del livello che oggi giocano nella Juventus. In questo contesto si inserisce l'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero forte su En-Nesyri: parliamo di un calciatore che possiede delle doti importanti, di un attaccante che può fare comodo alla vecchia signora.

I suoi numeri sono abbastanza buoni, soprattutto in Champions League, tuttavia il fatto che dalla Spagna sia passato in Turchia deve fa riflettere. Quindi bisognerebbe capire se il marocchino sia un elemento che possa far fare il salto di qualità alla Juventus".

Juventus, Pavan: 'En-Nesyri? Buona riserva, non me la sento di dire che risolverà i problemi della squadra'

Pavan ha proseguito: "Nella Juventus di una volta En-Nesyri lo avremmo definito una buona riserva, cioè quel calciatore che ti permette di far rifiatare l'attaccante titolare. Se però il marocchino deve arrivare per fare il numero 9 della squadra, beh allora forse qualche piccola perplessità c'è. Ovviamente è giusto sottolineare come a gennaio sia davvero complesso compare calciatori di alta qualità.

L'anno scorso quando arrivò Kolo Muani fu un'eccezione che poi la società non riuscì a confermare nella successiva estate. Con il senno del poi forse, si sarebbe dovuto fare qualcosa di più per trattenere il francese alla Continassa. Tornando a En-Nesyri, non credo che il suo eventuale acquisto sarebbe da considerare disastroso, però la valutazione di un calciatore passa per le sue prestazioni e quindi oggi non me la sento di dire che il marocchino risolverebbe tutti i problemi della squadra".

Juve, primi contatti col Fenerbahce per En-Nesyri

Nel frattempo, secondo indiscrezioni odierne riportate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus e il Fenerbahce avrebbero avuto un primo incontro per parlare proprio di En-Nesyri. Da quanto filtra, il club turco sarebbe disposto a cedere il calciatore sulla base del prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.