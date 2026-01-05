Il calciomercato di gennaio potrebbe riportare Federico Chiesa in Serie A, con Juventus e Roma pronte a sfidarsi per l’esterno azzurro. A Trigoria, Chiesa diventerebbe la valida alternativa qualora saltasse la trattativa per Giacomo Raspadori. Per quanto riguarda il suo ritorno alla Juventus, l'idea è quella di un prestito su base semestrale, ricalcando l'operazione Kolo Muani del 2024. Un'eventuale cessione da parte del Liverpool sarebbe però condizionata dal futuro di Mohamed Salah, attualmente impegnato in Coppa D'africa.

Perché la Juventus sarebbe interessata al Chiesa-bis

Per dinamismo e tecnica di base, Luciano Spalletti vedrebbe nel ritorno dell’esterno l'innesto perfetto per il suo scacchiere. L’intenzione del mister toscano sarebbe quella di schierare l’attuale giocatore del Liverpool come ala nel suo 4-3-3, oppure di inserirlo sulla linea dei trequartisti in un 4-2-3-1.

A convincere Spalletti sulla bontà dell'eventuale operazione di mercato sarebbero le qualità nel dribbling e la capacità di Chiesa di strappare palla al piede, garantendo alla squadra la verticalità necessaria per sorprendere le difese chiuse. La dirigenza bianconera sembrerebbe orientata a valutare un prestito di sei mesi, considerando che il calciatore percepisce attualmente circa sette milioni di sterline a stagione ad Anfield.

Un ritorno a Torino permetterebbe inoltre a Chiesa di ritrovare centralità in un ambiente che conosce alla perfezione, sotto la guida di un tecnico che saprebbe esaltarne le qualità.

Chiesa: come giocherebbe nella Roma di Gasperini

Sponda giallorossa, Gian Piero Gasperini risulterebbe favorevole all'arrivo dell'ex Fiorentina a Trigoria. Nel 3-4-2-1 del tecnico di Grugliasco, Chiesa occuperebbe una delle due posizioni dietro la punta centrale, agendo al fianco di talenti come Matias Soulé o Paulo Dybala e godendo di totale libertà d'azione. A questo va aggiunto che il sistema di gioco di Gasperini, basato su ritmi altissimi e pressione costante sui portatori di palla avversari, potrebbe esaltare le caratteristiche fisiche di Chiesa, rendendolo un'arma letale nelle transizioni offensive della Lupa.

L’inserimento nella rosa capitolina aumenterebbe sensibilmente il tasso tecnico, offrendo soluzioni diverse in un reparto avanzato apparso talvolta avaro di gol in questa prima parte di stagione. L’eventuale trattativa decollerebbe se non si trovasse l'intesa finale con l'Atletico Madrid per Raspadori, spingendo la proprietà dei Friedkin a puntare con decisione sull'esterno dei Reds in ottica qualificazione Champions League e forse anche a lottare per lo scudetto.

Il destino di Chiesa è legato a quello di Salah

L'esperienza in Premier League non starebbe regalando le soddisfazioni sperate al talento azzurro. Dopo un anno e mezzo con la maglia dei Reds, Chiesa avrebbe collezionato solo 32 apparizioni complessive tra campionato e coppe, partendo spesso dalla panchina nelle rotazioni di Arne Slot.

Nonostante un minutaggio esiguo, fermatosi a circa 900 minuti totali, il classe '97 è comunque riuscito a mettere a referto quattro gol e cinque assist. Numeri che però non bastano a garantirgli il posto da titolare nel congestionato attacco del Liverpool, rischiando di perdere anche il treno per i prossimi impegni della Nazionale di Gennaro Gattuso. Tuttavia sarà da capire come il Liverpool intenderà muoversi in ottica cessioni. Questo perché i Reds, a causa di alcuni problemi interni, starebbero pensando di privarsi prima di Salah, oltretutto impegnato attualmente in Coppa D'Africa.