Nelle ultime ore il nome di Theo Hernandez è tornato ad animare il dibattito attorno al mercato della Juventus, alimentando voci e indiscrezioni su un possibile clamoroso interesse dei bianconeri per l’ex terzino del Milan. A fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Romano che, intervenendo sul suo canale YouTube, ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi tipo di speculazione legata a questa ipotesi. L’esperto di mercato è stato molto netto nello smentire contatti o trattative in corso tra la Juventus e il laterale francese: “Ma sulla Juventus oggi non risulta che si stia né trattando, né negoziando, né che ci sia la possibilità di vendere Theo”.

Le parole di Romano

Romano ha poi allargato il discorso alla situazione dell’Al Hilal, club proprietario del cartellino del giocatore, spiegando come la società saudita non abbia alcuna intenzione di privarsi dei suoi elementi più rappresentativi. Secondo il giornalista, la strategia del club è ben diversa rispetto a quanto trapelato nelle ultime ore: “Insomma, l’Al Hilal non sta smobilitando, anzi il discorso di Cancelo è legato a un discorso di liste, - ha spiegato Romano sul suo canale YouTube - di registrazione, di rapporti, ma per Theo non è assolutamente il caso”. Parole che chiariscono ulteriormente come il nome di Theo Hernandez non sia in alcun modo sul tavolo delle trattative in uscita.

La posizione di Romano è diventata ancora più chiara quando ha ribadito la totale assenza di dialoghi con la Juventus, chiudendo definitivamente la porta a questa suggestione di mercato: “Questa voce che si è diffusa nelle ultime 24 ore su Theo Juve non ci risulta”. Una smentita secca, che ridimensiona notevolmente le indiscrezioni circolate e riporta la situazione su binari più concreti.

In caso di partenza di Joao Mario servirà un esterno destro

Nel frattempo, però, la Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di sistemare alcune situazioni interne. Una di queste riguarda Joao Mario, giocatore che finora non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni e che potrebbe essere ceduto per liberare una casella sugli esterni.

In caso di uscita del portoghese, i bianconeri avrebbero la necessità di intervenire sul lato destro, individuando un profilo in grado di garantire alternative e affidabilità.

Al momento, tuttavia, non sembrano esserci nomi particolarmente caldi o trattative avanzate. Tra i profili accostati alla Juventus nelle ultime settimane c’è quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno che sta attirando attenzioni per le sue qualità e il suo potenziale di crescita. La pista, però, non è semplice: il Genoa potrebbe infatti chiedere una cifra elevata per lasciarlo partire, rendendo l’operazione tutt’altro che immediata.

Un fattore da non sottovalutare è la conoscenza dell’ambiente rossoblù da parte di Ottolini, che conosce molto bene sia il giocatore sia il contesto in cui si trova.

Questo potrebbe facilitare eventuali dialoghi, ma per il momento non si è andati oltre semplici contatti esplorativi. La sensazione è che, almeno per ora, si tratti solo di una suggestione destinata a rimanere tale, in attesa che il mercato della Juventus entri davvero nel vivo con operazioni più concrete.