Il conto alla rovescia è ormai partito e il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda. Alla chiusura della finestra di riparazione mancano appena sei giorni e molti club in Serie A, sono ancora chiamati a completare organici rimasti incompleti dopo la prima parte di stagione. Fra questi spiccano grandi società come Roma, Juventus, Inter e Milan, ognuna alla ricerca di un pezzo per ultimare l'organico.

Roma e Juventus, caccia ai rinforzi giusti

Tra le squadre più attive c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, che continua a cercare un esterno alto a sinistra di piede destro, profilo ritenuto fondamentale per dare ampiezza e imprevedibilità alla manovra offensiva.

I sogni restano Sauer e Tel, nomi affascinanti ma costosi, che al momento sembrano difficili da raggiungere senza sacrifici importanti. Per questo, nelle ultime ore sta tornando d’attualità Yannick Carrasco, soluzione di ripiego ma di grande esperienza, che potrebbe diventare un’opzione concreta nei primi giorni di febbraio qualora le piste principali non dovessero sbloccarsi. Situazione simile in casa Juventus, dove la priorità resta l’arrivo di un attaccante. I bianconeri cercano un bomber “piazzato”, capace di fare da boa, proteggere palla e permettere alla squadra di salire. Dopo i tentativi non andati a buon fine per Mateta ed En-Nesyri, alla Continassa si starebbe ora lavorando con maggiore convinzione su Randal Kolo Muani, profilo ritenuto di livello superiore.

Anche in questo caso, però, esiste un piano alternativo: il nome di Beto potrebbe tornare spendibile negli ultimi giorni di mercato se non dovessero arrivare occasioni più ambiziose.

Inter e Milan tra trattative complesse e soluzioni in prestito

Non stanno a guardare nemmeno le altre big. L’Inter prosegue i contatti con il PSV nel tentativo di convincere il club olandese a lasciare partire Ivan Perisic. Un’operazione tutt’altro che semplice, ma che i nerazzurri considerano strategica per aggiungere esperienza, duttilità e qualità sulle corsie esterne nella seconda parte della stagione. Sul fronte Milan, invece, l’attenzione è rivolta alla difesa. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale affidabile e stanno valutando diversi profili. Tra i nomi attenzionati spiccano quelli di Nathan Aké del Manchester City e di Radu Dragusin, entrambi considerati potenzialmente raggiungibili con la formula del prestito con diritto di riscatto.