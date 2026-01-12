La Juventus continua a lavorare con attenzione sul mercato, concentrandosi in particolare sulla ricerca di un esterno destro che possa rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Un’esigenza emersa chiaramente nelle ultime settimane e confermata anche da Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulle strategie bianconere senza lasciare spazio a interpretazioni. Le parole dell’esperto di mercato spiegano bene la direzione intrapresa dal club: “L’altro ruolo che è quello un po’ più con il punto interrogativo è in realtà da quanto risulta un esterno di fascia.

Quindi più che un 10 alla Yildiz da uno contro uno, un esterno da corsia, per intenderci. Joao Mario non ha funzionato, per dirla proprio nel modo più brutale. E la Juve vuole aggiungere un giocatore di questo tipo che possa avere anche magari duttilità, che possa essere utilizzabile in moduli diversi, che possa però ricoprire il ruolo di fascia”.

Le parole di Romano

La Juventus, dunque, sembra dell’idea di puntare su un profilo offensivo e su un esterno puro, capace di garantire spinta, copertura e adattabilità tattica. Un esterno moderno, in grado di interpretare più ruoli sulla fascia destra, rappresenterebbe una risorsa fondamentale per una squadra che vuole mantenere equilibrio senza rinunciare alla profondità.

La delusione legata al rendimento di Joao Mario ha spinto la dirigenza a riflettere con maggiore attenzione sulle caratteristiche richieste, evitando scommesse e puntando su profili più funzionali al progetto tecnico.

Romano ha poi sottolineato come la ricerca di un esterno di qualità non sia affatto semplice, evidenziando le difficoltà del mercato attuale: “Questa sicuramente è un’idea della Juventus. Quindi il mercato non offre tantissime soluzioni in quella posizione. Se n’è accorta la stessa Inter che ha perso Cancelo e ha cercato un giocatore e lo sta ancora cercando. Quindi vedremo che tipo di opportunità verranno fuori. Però era giusto per spiegarvi le strategie Juve”. Parole che confermano come la concorrenza sia alta e come le occasioni realmente valide vadano colte al momento giusto, senza forzare operazioni poco convincenti.

Si va avanti per Chiesa

Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare anche altre situazioni di mercato, in particolare quella legata a Federico Chiesa. L’esterno classe 1997 resta un obiettivo concreto per i bianconeri, che lo considerano una soluzione ideale anche in ottica vice Kenan Yildiz. Il talento e la capacità di Chiesa di agire sia largo che in zone più centrali lo rendono un profilo estremamente interessante, soprattutto per una squadra che cerca imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.

Al momento, però, la trattativa resta complessa. Il Liverpool, proprietario del cartellino, sembra orientato esclusivamente verso una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus preferirebbe un’operazione in prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto.

Non è escluso, però, che con il passare delle settimane la posizione dei Reds possa ammorbidirsi. Verso la seconda metà di gennaio, infatti, lo scenario potrebbe cambiare, aprendo spiragli per una formula più gradita al club bianconero.

In attesa di sviluppi concreti, la Juventus continua a lavorare sotto traccia, consapevole di dover cogliere le giuste opportunità per completare la rosa. L’obiettivo è chiaro: aggiungere qualità e profondità sulle fasce senza perdere equilibrio, costruendo una squadra sempre più competitiva per il presente e per il futuro.