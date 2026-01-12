Il nome di Bernardo Silva torna a far rumore in chiave Juventus e a rilanciare l’ipotesi è stato Paolo Di Canio ex calciatore che, intervenendo ai microfoni della trasmissione Sky Football Club, ha indicato il centrocampista portoghese del Manchester City come uno dei profili più appetibili in vista delle sessioni di mercato a venire. Un’operazione che potrebbe diventare concreta grazie alla particolare situazione contrattuale del giocatore e che si inserisce perfettamente nel percorso di crescita che la Juventus sta cercando di intraprendere sotto la guida di Luciano Spalletti.

Scadenza con il City e l’indicazione di Spalletti

Bernardo Silva andrà in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione in corso e, al momento, non ci sarebbe l’intenzione reciproca di proseguire insieme. Una rottura che apre scenari interessanti sul mercato, soprattutto per club attenti alle occasioni come la Juventus. Sempre stando alle parole di Di Canio, sarebbe stato proprio Luciano Spalletti a indicare il lusitano come uno dei nomi ideali per rinforzare la mediana bianconera. Il tecnico toscano vedrebbe in Silva il profilo perfetto per colmare alcune lacune dell’attuale centrocampo, in particolare sul piano della qualità nel palleggio, della gestione dei ritmi e della capacità di dare ordine alla manovra nei momenti chiave della partita.

Non a caso, oltre alla Juventus, anche Como e Napoli sarebbero state segnalate da Di Canio come società fortemente interessate al centrocampista, pronte a inserirsi nella corsa qualora si aprisse uno spiraglio concreto.

Chi è Bernardo Silva e quando può arrivare

Dal punto di vista tecnico, Bernardo Silva è un centrocampista totale. Mancino, rapido nei movimenti e dotato di una straordinaria intelligenza tattica, può ricoprire più ruoli: mezzala, mediano avanzato o trequartista, adattandosi a diversi sistemi di gioco. Al Manchester City è diventato uno dei pilastri del calcio di Guardiola, grazie alla sua abilità nel giocare tra le linee, resistere alla pressione e mantenere sempre alta la qualità del possesso.

Inserito nella Juventus di Spalletti, Silva potrebbe agire come regista offensivo, abbassandosi in fase di costruzione e alzandosi per rifinire l’azione, garantendo fluidità, equilibrio e imprevedibilità. Il suo arrivo a Torino sarebbe considerato più probabile nel mese di giugno, quando il giocatore dovrebbe liberarsi a parametro zero. Tuttavia, non è da escludere un’operazione anticipata già a gennaio, qualora la Juventus, o una delle altre pretendenti come Como e Napoli, decidesse di fare un sacrificio economico comunque contenuto, sfruttando la scadenza imminente del contratto con il City.