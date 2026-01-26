Il giornalista sportivo Antonio Barillà è stato intervistato ai microfoni del portale TuttoJuve e riferendosi a quello che potrebbe fare il club bianconero negli ultimi giorni di mercato ha detto: "Non mi aspetto, perché non appartengono alla Juventus. Ma un rilancio su Mateta o ritocchi a offerte già inoltrate e non accettate sono prevedibili".

Restando in tema Juventus ma trattando un altro argomento caldo alla Continassa, quello del rinnovo di Kenan Yildiz, Barillà ha detto: "Le basi sono solide e la volontà di proseguire reciproca. Si sta lavorando nella giusta direzione, ma trattandosi di un top player è anche giusto che ciascuna parte ponderi con calma".

Barillà su En-Nesyri e sull'impatto di Spalletti

Barillà ha poi affrontato il tema dello stallo tra la Juventus ed En-Nesyri, osservando come le modalità di un’operazione di mercato siano spesso condizionate da valutazioni di natura economica e dalla necessità di rinviare un investimento definitivo a esercizi di bilancio successivi. A suo avviso, è comprensibile che emergano cautele, anche legittime, ma risulta poco opportuno che tali perplessità affiorino quando i contatti sono già avanzati e dopo una missione esplorativa accompagnata da un’intesa di massima tra i club. In questa prospettiva, Barillà ha sottolineato come, per limitare aspettative e possibili delusioni dell’opinione pubblica, sarebbe preferibile operare con maggiore riservatezza nelle fasi preliminari.

Soffermandosi poi sull’impronta di Luciano Spalletti sulla Juventus, il giornalista ha evidenziato innanzitutto la forza caratteriale dell’allenatore, capace di trasmettere alla squadra un atteggiamento di costante ricerca della prestazione, senza mai adagiarsi nemmeno in situazioni di vantaggio. Inoltre, Barillà ha rimarcato la presenza di principi di gioco evoluti e relazionali, riconoscibili nelle continue sovrapposizioni di funzioni tra i calciatori e nei movimenti che superano i tradizionali confini dei ruoli, elementi che contribuiscono a dare identità e dinamismo alla manovra bianconera.

Juve, il cammino di Spalletti parla per il toscano

Le parole di Barillà su Spalletti sono corroborate dai risultati che ha ottenuto la Juventus da quando il tecnico toscano siede sulla panchina dei bianconeri. Il 3 a 0 inferto al Napoli è solo il corollario di un lavoro che ha portato la formazione piemontese a scalare settimanalmente la classifica.