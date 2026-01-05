L’Inter ha superato il Bologna per 3-1 a San Siro, concludendo la diciottesima giornata di Serie A e riconquistando la vetta della classifica con la quinta vittoria consecutiva in campionato.

La partita

Il match si è sbloccato al 39’ del primo tempo: Thuram ha servito di tacco Lautaro, che ha assistito Zielinski; il polacco ha superato Ravaglia con un sinistro dal limite. All’inizio della ripresa, Lautaro ha raddoppiato di testa su corner, mentre Thuram ha segnato il 3-0 al 74’ deviando di spalla un altro calcio d’angolo. All’83’ Castro ha accorciato le distanze per il Bologna, ma senza evitare la sconfitta.

La vittoria permette all’Inter di tornare in solitaria in testa alla classifica, scavalcando Milan e Napoli, grazie a una performance autorevole davanti a quasi 75mila spettatori. Il Bologna, invece, non vince in campionato dal 22 novembre.

La cronaca

L’Inter ha dominato l'incontro nonostante le parate decisive del portiere del Bologna, Ravaglia, protagonista assoluto della serata. Da segnalare anche il debutto in prima squadra del giovane Matteo Lavelli, classe 2006, entrato nel finale. La classifica aggiornata vede l’Inter a 39 punti, con il Milan a 38 e il Napoli a 37.