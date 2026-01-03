Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha commentato le ultime parole di Luciano Spalletti dette in conferenza stampa, soffermandosi nel blocco in cui l'allenatore della Juventus risponde ad Antonio Conte sulla questione delle differenze fra il club bianconero e il Napoli.

Juventus, Campi: 'Spalletti dice che i bianconeri non hanno nulla da invidiare al Napoli tecnicamente'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando le ultime parole dette in conferenza stampa da Luciano Spalletti: "Il toscano dice che la Juve tecnicamente non ha niente da invidiare al Napoli.

Può essere vero, ma non penso che il divario sia soltanto tattico. Dicendo così, lui si prende una grossa responsabilità, perché dice chiaramente che la differenza la farà il manico, cioè il tecnico".

Parole, quelle di Spalletti prima e di Campi poi, che nascono a seguito delle dichiarazioni fatte da Antonio Conte nelle scorse settimane, quando il tecnico pugliese ha affermato senza paura di essere smentito, che il Napoli Calcio come società e blasone, sia un club inferiore alle tre grandi del nord, vale a dire Milan, Inter e Juventus.

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Finalmente un allenatore che riporta la chiesa al centro del villaggio'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Spalletti ha voluto dire tra le righe che un allenatore non può accampare scuse in continuazione.

Chiaramente oggi il Napoli è più forte, ma Spalletti ha fatto intendere che nei panni di Conte, non andrebbe a dire che gli altri sono più potenti, più strutturati" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Finalmente un allenatore che riporta la chiesa al centro del villaggio. Credo che abbiano capito che i giocatori hanno bisogno di sentirsi valorizzati. Le lacune ci sono e lo sa anche il toscano, ma può gestire giocatori come Bremer, Yildiz, Conceicao, Thuram e altri che stanno crescendo".

Infine un tifoso scrive: "Spalletti sta cercando di responsabilizzare tutti, sapendo benissimo che invece di limiti tecnici ce ne sono e molti. Ma non ha altre alternative se non spremere tutto quello che può da chi c'é, mettendoli sotto pressione".

A cosa fa riferimento Campi

Ciò che scrive su X Campi è un chiaro riferimento a quanto detto nella giornata di ieri da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ecco quindi il passaggio da cui ha preso spunto il giornalista per scrivere il succitato messaggio: "Ha ragione. Da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia squadra ha le carte in regola per giocare contro chiunque. Da un punto di vista strutturale ha di nuovo ragione: alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove, a Napoli erano ferme. Siamo avanti anche da un punto di vista strutturale".