L'addio di Alessio Romagnoli dalla S.S. Lazio è sempre più vicino. Stando a quanto si apprende dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, l'Al-Sadd ha alzato l'offerta al club biancoceleste avvicinandosi alle richieste di Lotito: si parla di 8 milioni più bonus, mentre il calciatore è pronto a firmare un triennale da 18 milioni di euro. Il centrale avrebbe meditato l'addio dopo le mancate promesse del patron sul rinnovo di contratto.

Romagnoli ai saluti finali con la Lazio

A complicare la stagione della Lazio non c'è solamente il KO interno di lunedì 19 gennaio contro il Como, ma anche una nuova cessione eccellente.

Dopo il corteggiamento di Roberto Mancini, Romagnoli ha dato il via libera al trasferimento in Qatar nel club Al-Sadd: il difensore andrebbe a firmare un contratto da 18 milioni per 3 anni. Inizialmente l'offerta avanzata dal club qatariota era di 5 milioni, ma dopo il rifiuto di Claudio Lotito l'offerta è stata alzata a 8 milioni più 1 milioni di bonus. Dal momento che l'offerta si avvicina a quanto richiesto dai biancocelesti, ora la decisione di liberare il calciatore spetta solo alla società romana.

Il retroscena di Pedullà

Su X, Pedullà ha rivelato un retroscena sulle motivazioni che starebbero portando Romagnoli lontano da Formello: "Alessio sarebbe già andato via e di corsa la scorsa estate.

Il 'tappo' è saltato dopo che il club ha deciso di procedere con altri rinnovi dopo le promesse che Romagnoli ritiene non mantenute. Ha parlato più volte con Mancini, il sì è totale. La Lazio può trattenerlo solo per fargli un dispetto. Anzi per farsi un dispetto".

La cessione del 31enne potrebbe aprire un'ulteriore crepa in casa Lazio, visto che il tecnico Sarri considera "incedibile" il difensore centrale.

Rabbia e delusione da parte dei tifosi

Su X, i tifosi hanno criticato l'operato della società biancoceleste.

"Questo è sicuramente il punto più basso dell'era Lotito", ha detto un tifoso. Un altro ha invece esortato Sarri ad abbandonare la panchina: "Se Romagnoli dovesse essere ceduto, mi aspetto le dimissioni del comandante". Un ulteriore utente ha affermato: "Non tifo Lazio, ma ciò che sta avvenendo a Formello è disgustoso". Infine c'è chi ha lanciato un appello a Lotito: "Vendi e vattene".