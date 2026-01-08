La 19ª giornata del campionato di Serie A propone per il Milan un altro match chiave nella corsa ai vertici della classifica: al Giuseppe Meazza di Milano arriva il Genoa, reduce da un periodo complicato. Milan e Genoa alle 20.45 di giovedì 8 gennaio chiudono proprio la giornata di Serie A. Un campionato senza sosta che vedrà i rossoneri impegnati già domenica alle ore 15 a Firenze. Dopo l’importante vittoria per 1-0 del Milan contro il Cagliari che ha confermato la forza mentale del gruppo rossonero e allungato la striscia positiva dei lombardi, la squadra di Massimiliano Allegri vuole proseguire la propria marcia verso la zona alta della classifica e restare lì dove si giocano Scudetto e qualificazioni europee.

La sfida chiude la diciannovesima giornata e il girone di andata. L'Inter parte favorita per chiudere da campione di inverno essendo 4 punti avanti rispetto ai rossoneri, ma al netto del risultato della gara odierna, entrambe le squadre milanesi devono recuperare una partita che potrebbe variare le posizioni in classifica.

Il Milan arriva alla sfida con un 3-5-2 classico, affidandosi a Maignan tra i pali e a una difesa a tre composta con ogni probabilità dai titolarissimi Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce agiranno Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, ancora preferito ad Estupinan, mentre il centrocampo vedrà Modric dettare i tempi con Rabiot e Fofana a supporto.

Loftus-Cheek non al meglio dovrebbe comunque esserci in panchina. In attacco, Pulisic e Leao cercheranno di essere incisivi, approfittando degli spazi lasciati dai liguri. Ancora fuori Nkunku mentre si prospetta l'impiego a partita in corso di Fullkrug che farebbe così il suo esordio a San Siro.

De Rossi dovrà fare a meno di alcuni assenti pesanti: Siegrist, Cornet, Messias, Ekuban e Gronbaek, oltre ad Onana. Questo rende ancora più cruciale la prova dei titolari, con giocatori come Pulisic, Leao e Modric chiamati a trascinare il Diavolo. Il Genoa di De Rossi, reduce da prestazioni altalenanti, dovrebbe schierare Leali tra i pali e una difesa a tre con Marcandalli, Ostigard e Vazquez.

A centrocampo favoriti Ellertsson, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup e Martin, mentre la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Vitinha e dall'ex Colombo. L'attaccante cresciuto in casa Milan ha ritrovato un buono stato di forma e cercherà di mettersi in mostra nel suo ex stadio. Anche per i liguri la posta in palio è alta: cercare di fermare il Milan significherebbe guadagnare terreno in classifica e dare morale alla squadra.

La partita tra Milan e Genoa sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia.Il direttore di gara sarà assistito dai guardalinee Bindoni e Moro.

In campo agirà anche il quarto ufficiale Turrini. Dalla sala VAR interverranno all'occorrenza il signor Di Paolo mentre Paterna sarà in AVAR.

Curiosità: il Milan ha segnato almeno un gol in 18 delle ultime 20 partite interne, mentre il Genoa ha subito in media 1,6 gol nelle ultime cinque gare.

Milan: i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Genoa:

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Saelemaekers

Attaccanti: Castiello, Fullkrug, Leao, Pulisic

Genoa: la squadra di De Rossi per la sfida di San Siro contro il Milan

Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby, Venturino

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha