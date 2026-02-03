Ore 19:50 - Sono state consegnate le distinte ufficiali di Bologna e Milan

Bologna - Milan: le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

In panchina: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. Allenatore: Italiano.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

In panchina: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

La sfida tra Bologna e Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara, chiude la 23ª giornata della Serie A 2025/26 e segna uno dei momenti più delicati della stagione per entrambi i club. Per i rossoblù emiliani si tratta di un’occasione per invertire la rotta in campionato e dare un senso più concreto a una classifica che, pur non essendo compromessa, non riflette appieno le ambizioni iniziali. I rossoneri, invece, arrivano a questa trasferta con l’obiettivo di mantenersi agganciati alla vetta in un campionato dove l’Inter guida con margine ma con un calendario ancora aperto prima della sosta e dei confronti diretti più cruciali.

Attualmente il Milan occupa la seconda posizione con 47 punti dopo 22 partite, frutto di un bilancio di 13 vittorie, 8 pareggi e un solo ko. I rossoneri sono reduci da uno score positivo di risultati utili con tre vittorie e tre pareggi negli ultimi sei incontri di campionato e non hanno subito sconfitte nelle trasferte di questo campionato, una statistica che sottolinea l’efficacia esterna della squadra.

Il Bologna invece si trova in decima posizione con 30 punti, avendo raccolto otto vittorie, sei pareggi e otto sconfitte finora. Il percorso dei rossoblù in campionato è stato più altalenante: nelle ultime sei giornate di Serie A è arrivata una sola vittoria, affiancata da due pareggi e tre sconfitte, con prestazioni discrete ma non sufficienti per scalare la classifica.

Dal punto di vista delle formazioni, le ultime indicazioni confermano che il Bologna dovrà nuovamente rinunciare a Skorupski, squalificato, e all’infortunato Lucumí, mentre il tecnico dovrebbe schierare una squadra disposta nel consueto 4-2-3-1 per equilibrare fase difensiva e densità nel reparto d’attacco. La retroguardia può vedere elementi come Zortea, Vitík, Heggem e Lykogiannis, con Ferguson e Freuler a protezione della linea arretrata e un tridente offensivo guidato da Castro, affiancato da Orsolini e Cambiaghi sulle fasce.

Il Milan dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: sia Pulisic che Saelemaekers non saranno disponibili per questa trasferta emiliana, costringendo Allegri a rivedere l’attacco e le soluzioni offensive.

Secondo le ultime notizie, l’allenatore rossonero potrebbe affidarsi a un 3-5-1-1 con Loftus-Cheek alle spalle dell’unica punta o affidare nuovamente responsabilità offensive a Nkunku, ormai pienamente integrato nei meccanismi di squadra e spesso decisivo nelle ultime uscite.

Il centrocampo del Milan vedrà quasi certamente la presenza di Modrić, il perno esperto in grado di dettare i ritmi, accompagnato da elementi come Fofana e Rabiot, che garantiscono fisicità, inserimenti e capacità di controllo di palla. Sulle fasce, oltre alle soluzioni già citate, potrebbe esserci spazio per elementi più dinamici capaci di sfruttare la velocità nei cambi di gioco.

Tatticamente, è atteso un confronto interessante: il Bologna proverà a sfruttare la profondità sulle corsie esterne e la mobilità dei suoi attaccanti per creare varchi contro una difesa rossonera ben organizzata, mentre il Milan tenterà di imporre il proprio ritmo fin dalle prime fasi, aggredendo il possesso e cercando di spingere il gioco centralmente per poi allargare la manovra.

A dirigere l’incontro Bologna-Milan sarà il signor Gianluca Manganiello, della sezione CAN di Pinerolo. A completare la squadra arbitrale ci saranno dal campo i guardalinee Rossi e Cavallina. Il quarto ufficiale di gara sarà Pezzuto. Dalla sala VAR invece agiranno Mazzoleni con l’assistenza AVAR di Ghersini.

Bologna: i giocatori convocati da Italiano per la sfida contro il Milan

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Milan: i giocatori a disposizione di Allegri per la trasferta di Bologna

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupiñán, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci

Attaccanti: Füllkrug, Leao, Nkunku.