La sfida tra Pisa e Milan, in programma oggi alle 20.45 alla Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, apre la 25ª giornata della Serie A 2025/26 e rappresenta un appuntamento chiave per due squadre che vivono momenti di stagione diametralmente opposti. Per i padroni di casa toscani è un’occasione cruciale per dare ossigeno a una classifica complicata, mentre per il Milan la trasferta toscana assume immediatamente i crismi di uno scontro obbligato per restare nella corsa al vertice e non perdere ulteriore contatto con l’Inter, capolista con un vantaggio che può valere molto nel proseguo della stagione.

La classifica racconta di un Milan in seconda posizione con 50 punti all’attivo dopo 23 partite disputate, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, numeri che testimoniano una continuità di rendimento di primissimo livello. La formazione di Allegri è ora chiamata a confermare il proprio stato di forma anche in trasferta, dove ha mantenuto un buon rendimento e può contare su una lunga striscia di risultati utili messi insieme come l'ultima vittoria a Bologna, un elemento che negli ultimi mesi ha fatto la differenza nelle ambizioni europee e tricolori dei rossoneri.

Massimiliano Allegri previews our trip to Pisa:



🔍 Focus on details

💪 A demanding away test

📋 Team readiness pic.twitter.com/cU2iC1uDX6 — AC Milan (@acmilan) February 12, 2026

All’opposto, Pisa si trova in fondo alla classifica a quota 15 punti, superando soltanto l’Hellas Verona per differenza reti ma restando saldamente invischiato nella lotta salvezza.

La formazione toscana, reduce da una serie piuttosto negativa con solo una vittoria in tutto il campionato (contro la Cremonese) e tanti pareggi che non sono bastati a scalare posizioni, vive il momento più difficile della stagione. Nelle ultime giornate la squadra non è riuscita a trasformare il proprio rendimento in vittorie, incappando in prestazioni discrete ma poco concrete.

Sul fronte delle formazioni, il Pisa dovrebbe scendere in campo con un modulo proposto solitamente come 3-4-2-1, con Scuffet e Semper infortunati tra i pali dovrebbe toccare al terzo portiere Andrade. La retroguardia potrebbe vedere Canestrelli, Caracciolo e Coppola nella linea a tre, con i terzini e gli esterni di centrocampo come Touré e Loyola chiamati a offrire ampiezza e supporto alle avanzate.

A centrocampo la coppia Loyola-Aebischer può dare equilibrio e capacità di inserirsi tra le linee, mentre in attacco la soluzione più probabile sembra essere quella con Durosinmi come riferimento avanzato e Moreo e Tramoni a supporto o alternativi.

The wait is over, we’re back! ❤️🖤



Brought to you by @EnelGroupIT pic.twitter.com/RwETUc3MxA — AC Milan (@acmilan) February 13, 2026

Il Milan, dal canto suo, arriva a Pisa con una serie di dubbi legati alle condizioni di alcuni elementi chiave, tra cui i problemi fisici di Christian Pulisic, che potrebbe avere minuti limitati, e l’assenza prolungata di Alexis Saelemaekers, ancora indisponibile. L’allenatore Allegri potrebbe optare per un 3-5-2 molto dinamico, con il terzetto difensivo formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic, protetto da un centrocampo ricco di qualità e spinta, con Fofana, Modrić e Rabiot pronti a dettare i tempi.

In avanti resta il ballottaggio tra la presenza di Leao o Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku, con la speranza di sfruttare al massimo le opportunità offensive creata da esterni e centrocampisti.

Le motivazioni in campo non mancano: per il Milan l’obiettivo è ridurre il gap con l’Inter capolista e consolidare la propria candidatura al vertice, cercando di non perdere contatto nelle ultime giornate della stagione regolare, approfittando anche della partita da recuperare. Per il Pisa, invece, la posta in gioco è di quelle che pesano in termini di salvezza: conquistare punti contro una big può dare morale a una squadra in difficoltà e creare un’iniezione di fiducia importante in vista dei prossimi impegni.

L'arbitro del match sarà Michael Fabbri di Faenza e della sezione CAN di Ravenna, ad assisterlo in campo ci saranno Imperiale e Passeri. Il quarto ufficiale è Marco Piccinini che dovrà tenere a bada in particolare gli animi delle panchine. Dalla sala VAR di Lissone potranno intervenire gli arbitri Aureliano con l'assistenza AVAR di Serra.

Pisa: la lista dei giocatori per la sfida contro il Milan

Portieri: Guizzo, Andrade

Difensori: Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Coppola, Cuadrado, Loyola Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Piccinini, Stengs, Touré, Tramoni

Attaccanti: Durosinmi, Iling-Junior, Meister, Moreo, Stojilkovic

Milan: i giocatori su cui può contare Max Allegri per la trasferta alla Arena Garibaldi

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori.

Centrocampisti: Loftus-Cheek, Fofana, Jashari, Modric, Rabiot, Ricci;

Attaccanti: Füllkrug, Nkunku, Leao, Pulisic.