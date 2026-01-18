Il Milan torna questa sera domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo stadio San Siro per affrontare il Lecce nella gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Una serata che segna l’avvio del girone di ritorno per il Milan, chiamati a raccogliere punti preziosi davanti al proprio pubblico per restare in corsa nella parte alta della classifica. Dopo la vittoria del Milan nel recupero contro il Como, la squadra di Massimiliano Allegri vuole confermare la propria striscia di risultati positivi che ha raggiunto 19 gare consecutive e rispondere alle ultime affermazioni delle dirette rivali, con l’Inter ancora capolista e il Napoli alle spalle dei rossoneri.

La situazione in classifica vede il Milan con un percorso solido e coerente: la fiducia nel gruppo è alta, così come la consapevolezza di poter fare affidamento su un organico capace di gestire le fasi topiche della stagione. Il Lecce, invece, si presenta a San Siro con un contesto di classifica più complesso. I salentini faticano a trovare continuità di risultati e devono guardarsi con attenzione dalle zone più calde, pur cercando di trarre fiducia da ogni prestazione per muovere la classifica, nell'ultima giornata però la squadra di Eusebio Di Francesco ha fatto soffrire l'Inter che è riuscita ad avere la meglio nel finale grazie ad un gol di Pio Esposito.

Sul fronte delle probabili formazioni, il Milan dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2 che si plasma a varie declinazioni a partita in corso dato che a Como si è visto sia il 5-4-1 che il 4-4-2 e 4-3-3. Pochi i dubbi di base ma alcuni ballottaggi in vista del match. Nella squadra di Allegri davanti a Maignan agiranno Tomori, Gabbia e De Winter come terzetto difensivo. L'olandese pare avvantaggiato rispetto a Pavlovic che recupera dalll'infortunio. Con la spinta di Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce. In mediana spazio a Rabiot e Modric per garantire qualità e equilibrio, con Jashari che potrebbe essere preferito a turno per freschezza o esigenze tattiche, in alternativa è pronto Samuele Ricci.In avanti, il duo composto da Pulisic e Leao dovrebbe essere titolare, ma salgono le quotazioni di Nkunku al posto del portoghese.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrebbe rispondere con un classico 4-2-3-1, con Wladimiro Falcone tra i pali e una linea difensiva composta da Perez, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo spazio alla solidità di Coulibaly e Ramadani, con Pierotti, Gandelman e Banda a supporto dell’unica punta Stulic. Dalla panchina e con tanta voglia di riscatto potrebbe entrare in campo Riccardo Sottil che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Milan. I salentini devono fare i conti con diverse squalifiche pesanti, tra cui Gaspar e Veiga, mentre Berisha è indisponibile per infortunio.

Fuori per infortunio anche il giovane Francesco Camarda che potrebbe rientrare dal prestito al Milan già in questa finestra invernale di calciomercato. Il tecnico giallorosso punterà sulla fisicità e compattezza per contenere la manovra dei padroni di casa e cercare di ripartire velocemente in transizione. Indisponibile

Toccherà al signor Luca Zufferli della sezione CAN di Udine dirigere l'incontro, con l'assistenza sul campo di Ceccon e Laudato. Il quarto uomo indicato dall'AIA sarà Matteo Mercenaro. Dalla sala VAR agiranno in caso di bisogno i signori Luigi Nasca e Paolo Silvio Mazzoleni in assistenza AVAR.

Milan: i giocatori disponibili per Massimiliano Allegri per la prima gara di ritorno

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Odogu, Gabbia, Pavlovic Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Castiello, Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic

Lecce: la lista dei giocatori convocati per la trasferta di San Siro contro il Milan

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel

Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala

Attaccanti: Banda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić