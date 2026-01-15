Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospita il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan, una sfida che può pesare in modo significativo sulla corsa alle posizioni di vertice. Il match, rinviato a dicembre per gli impegni del Milan in Supercoppa italiana, arriva ora nel pieno della stagione, con la squadra di Massimiliano Allegri decisa a difendere la propria lunga imbattibilità. Una gara che vale più dei tre punti: per il Milan è un test di maturità lontano da San Siro, per il Como un’occasione per confermarsi ad alti livelli.

Il Milan si presenta al Sinigaglia forte di una serie positiva che ha messo in luce compattezza e continuità. I due pareggi consecutivi del Milan contro Genoa e Fiorentina hanno portato a 18 la striscia di gare senza sconfitte in campionato. I rossoneri sono secondi con 40 punti, sei in meno dell’Inter campione d’inverno, e puntano a ridurre il distacco. La squadra resta imbattuta da nove trasferte consecutive e si affida a un reparto offensivo capace di incidere anche lontano da casa.

Lakeside for tonight’s dose of midweek Serie A action 🌊⚽



Brought to you by @EnelGroup pic.twitter.com/gNXcMPj7H1 — AC Milan (@acmilan) January 15, 2026

Il Como vive una stagione solida e sorprendente: la squadra è in piena corsa per l’Europa, sostenuta da una delle difese più affidabili della Serie A e da una lunga serie positiva al Sinigaglia, rimasto inviolato per molte giornate.

Gli uomini di Cesc Fàbregas hanno costruito gran parte della loro forza proprio tra le mura amiche.

Sul fronte delle assenze, il Milan dovrà fare a meno di Gimenez e Pavlović, mentre resta da valutare la condizione di Füllkrug, che dovrebbe comunque essere convocato. I rossoneri dovrebbero riproporre il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, con Modric e Rabiot a guidare la manovra in mezzo al campo. Sulle fasce spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre Pulisic e Leao agiranno in attacco per sfruttare mobilità e imprevedibilità. Il Como manterrà invece il suo assetto compatto e disciplinato, puntando su una fase difensiva attenta e su rapide transizioni per mettere in difficoltà il Milan nelle ripartenze, uno dei punti di forza della squadra lariana.

La direzione di gara è affidata a Marco Guida della sezione CAN di Torre Annunziata, con Lo Cicero e Yoshikawa come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Luca Pairetto. Al VAR opererà Daniele Doveri, assistito da Aleandro Di Paolo.

🗣️ Allegri talks:



💪 Hard work

🤕 The physio's room

🎯 Como pic.twitter.com/yYc0yrEprq — AC Milan (@acmilan) January 14, 2026

La probabile formazione del Como si dispone con il consueto 4-2-3-1, assetto che Cesc Fàbregas ha consolidato nel corso della stagione. In porta spazio a Butez, protetto da una linea difensiva composta da Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos e Moreno, un reparto che ha garantito solidità e continuità soprattutto nelle gare casalinghe. Davanti alla difesa agirà la coppia formata da Da Cunha e Perrone, incaricata di dare equilibrio e supporto alla manovra.

Sulla trequarti il Como punterà sulla qualità e sulla varietà delle soluzioni offerte da Vojvoda, Nico Paz e Rodriguez, chiamati a muoversi tra le linee per creare occasioni e sfruttare le transizioni rapide, uno dei punti di forza della squadra lariana. In avanti, il riferimento offensivo sarà Douvikas, attaccante capace di lavorare sia in profondità sia spalle alla porta.

Como: i convocati di Fabregas per la partita contro il Milan

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito

Difensori: Kempf, Valle, Dossena, Ramon, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.

Milan: i giocatori presenti per la trasferta di Como al Sinigaglia

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Odogu, Gabbia, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Castiello, Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic