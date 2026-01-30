La Fiorentina ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta di Serie A contro il Napoli, in programma domani alle 18. Tra i convocati figurano Moise Kean e Roberto Piccoli. Kean era assente da tre partite – due di campionato e una di Coppa Italia – a causa di un problema alla caviglia. Piccoli, invece, ha lavorato a parte nei giorni scorsi per smaltire un risentimento all’adduttore destro.

Condizioni dei giocatori e recuperi

Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo e, nonostante una fasciatura alla caviglia sinistra, è stato incluso nella lista dei convocati.

Per quanto riguarda Roberto Piccoli, il giocatore ha seguito un programma individuale per recuperare dal fastidio muscolare, ottenendo così la convocazione per la trasferta partenopea.

Rientri importanti in squadra

Oltre ai recuperati Kean e Piccoli, mister Vincenzo Italiano potrà contare anche sul rientro di Fabiano Parisi, Dodo e Rolando Mandragora. Questi giocatori avevano saltato gli ottavi di Coppa Italia contro il Como a causa di diversi infortuni. Il loro rientro in gruppo offre al tecnico una maggiore scelta tattica in vista della delicata sfida contro il Napoli.

Sensazioni positive dall'allenamento

L'allenamento di ieri ha fornito buone sensazioni per Moise Kean. Il centravanti ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra, compresi i cambi di direzione, senza accusare alcun fastidio. La sua convocazione per la trasferta di Napoli era quindi attesa, sebbene il rebus offensivo per la formazione titolare rimanga aperto.