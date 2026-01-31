Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Davide Frattesi sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest, pronto a muoversi con decisione per rinforzare la propria linea mediana e a sfruttare una finestra che potrebbe diventare particolarmente favorevole.

Il Forest accelera dopo il no a Douglas Luiz

La mossa del club inglese nasce da una scelta precisa. Il Nottingham Forest ha volontariamente rinunciato al prestito di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus passato per la seconda parte di stagione all’Aston Villa, decidendo di virare su un profilo diverso ma altrettanto funzionale alle proprie esigenze.

L’obiettivo individuato sarebbe proprio Frattesi, ritenuto ideale per dinamismo, inserimenti e capacità di incidere anche in zona gol. L’Inter, dal canto suo, non avrebbe chiuso la porta a un’operazione in uscita: i nerazzurri si sarebbero detti disponibili a valutare un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, una formula che consentirebbe al club di mantenere un certo controllo sul futuro del giocatore, senza rinunciare subito a una valutazione importante del cartellino.

Accordo di massima e decisione al giocatore

Sempre secondo quanto riportato da Konur, il Nottingham Forest starebbe spingendo con forza e avrebbe già trovato un accordo di massima con l’Inter, segnale evidente della concretezza dell’interesse inglese.

A questo punto, però, la palla passerebbe direttamente a Davide Frattesi, chiamato a decidere se accettare la sfida della Premier League o proseguire la propria esperienza in nerazzurro. Una scelta tutt’altro che semplice, anche perché attorno al centrocampista romano si starebbe muovendo una concorrenza di alto livello. Lazio, Newcastle, Bournemouth, Atletico Madrid e Fenerbahçe monitorerebbero con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Un contesto che conferma quanto Frattesi sia considerato un profilo appetibile sul mercato internazionale e come i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il suo futuro.