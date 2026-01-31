La Juventus continua a credere nel ritorno di Randal Kolo Muani e non ha alcuna intenzione di abbandonare una pista che resta complicata ma ancora percorribile. A confermarlo è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sottolineando come il tema sia destinato a restare centrale anche nei prossimi giorni: “Il tema forte della mattinata e potrebbe essere il tema del weekend perché la Juventus non ha perso le speranze di arrivare a Kolo Muani. Attenzione perché la Juventus ha ancora una speranza e sta lavorando duramente per riuscire a sbloccare questa situazione anche grazie alla volontà dell’attaccante francese.

Occhio perché potrebbe essere una giornata molto importante oggi, dato che la Juventus si aspetta delle risposte definitive lato Tottenham, sia lato Paris Saint-Germain, ma è forte della volontà dell’attaccante francese che vuole tornare alla Juventus e sta facendo di tutto, sta provando a liberarsi dalla situazione per avvicinarsi a un ritorno alla Juventus”.

La Juve insiste per Kolo Muani

La dirigenza bianconera è consapevole delle difficoltà dell’operazione, ma resta convinta che esistano ancora margini per provare a riportare l’attaccante francese a Torino. La situazione è delicata soprattutto per via dei rapporti non semplici con il Tottenham, club presso cui il giocatore si trova attualmente, e per la necessità di un via libera da parte del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino.

Tuttavia, la volontà del calciatore rappresenta un fattore chiave che tiene viva la trattativa. Lo stesso Moretto ha ribadito come la Juventus non abbia perso fiducia nella buona riuscita dell’operazione: “La pista che riporterebbe Randal Kolo Muani in bianconero è ancora aperta e la Juventus adesso ci crede ancora. Kolo Muani sta provando a chiedere al Tottenham di essere liberato perché vuole tornare in bianconero. Ormai i rapporti tra e il Tottenham non sono buoni, quindi insomma il calciatore ha già fatto capire chevorrebbe cambiare aria da subito e serve poi anche l’ok di Nasser Al Khelaifi di fatto il Paris Saint-Germain è il club proprietario del cartellino del calciatore”. In questo scenario, le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se la trattativa potrà davvero entrare nella fase conclusiva.

Focus sui rinnovi: Spalletti, Yildiz e McKennie

Parallelamente al lavoro sul mercato in entrata, la Juventus è impegnata su più fronti per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Il primo dossier riguarda Luciano Spalletti: il club è soddisfatto del lavoro del tecnico e punta a prolungare il suo accordo fino al 2028, dando così continuità al progetto tecnico. Un altro tema centrale è il futuro di Kenan Yildiz, considerato uno dei pilastri della Juventus del presente e del futuro. La società vuole blindarlo con un nuovo contratto fino al 2031, accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio, a testimonianza della fiducia riposta nel talento turco. Infine, attenzione anche alla situazione di Weston McKennie, in scadenza nel 2026.

I bianconeri intendono prolungare il rapporto fino al 2028, inserendo un’opzione per un’ulteriore stagione. Tre trattative diverse ma unite da un unico obiettivo: garantire stabilità e continuità alla Juventus che verrà.