Federico Chiesa e la Juventus, una storia che potrebbe essere pronta a riaccendersi già in questo mercato di gennaio. L’esterno offensivo classe ’97 avrebbe infatti definitivamente aperto alla possibilità di un ritorno in bianconero, spinto da una situazione sempre più complicata al Liverpool e dalla forte volontà di accumulare minutaggio in vista del Mondiale 2026, obiettivo dichiarato della sua carriera.

Chiesa e quella voglia di tornare alla Juventus per rilanciarsi

Arrivato in Premier League nell’estate del 2024 tra grandi aspettative, Chiesa sta faticando a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere dei Reds.

Il poco spazio concessogli finora avrebbe acceso più di una riflessione nell’entourage del giocatore, che non vorrebbe permettersi una stagione vissuta ai margini proprio nel momento cruciale del suo percorso di maturazione e rilancio internazionale. Da qui, l’apertura concreta a un ritorno a Torino, dove, nonostante un addio carico di polemiche e veleni, il legame non si sarebbe mai realmente spezzato.

Anche la Juventus, dal canto suo, guarderebbe con favore a un’operazione che avrebbe il sapore del ritorno del figliol prodigo. Dopo una separazione burrascosa consumatasi solo pochi mesi fa, i bianconeri sarebbero pronti a riaccogliere Chiesa, soprattutto per volontà di Luciano Spalletti. Il tecnico juventino vedrebbe nell’esterno italiano un profilo ideale per il suo sistema offensivo: duttilità, capacità di giocare su entrambe le fasce, ma anche di accentrarsi o agire a supporto della punta.

Un jolly prezioso, capace di alzare il livello tecnico e tattico dell’attacco bianconero.

Liverpool, dubbi sull'uscita di Chiesa

Se a Torino l’idea stuzzica e non poco, a Liverpool l’operazione viene invece accolta con maggiore freddezza. Il club inglese, infatti, deve fare i conti con l’assenza prolungata di Mohamed Salah, impegnato con l’Egitto in Coppa d’Africa e potenzialmente indisponibile fino al 18 gennaio, data della finale del torneo. Un fattore tutt’altro che secondario, che rende difficile immaginare un via libera per Chiesa prima del rientro dell’asso egiziano. Il tecnico Slot, alle prese con un calendario fitto e con l’esigenza di alternative offensive, difficilmente priverebbe la rosa di un’opzione in più in un momento così delicato.

C’è poi il nodo formula. La Juventus starebbe pensando a un ritorno in prestito, soluzione che però non convincerebbe affatto i Reds. Il Liverpool, pur non chiudendo totalmente alla possibilità di una cessione del classe ’97, sarebbe disposto a trattare solo a titolo definitivo e per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Un esborso che, allo stato attuale, appare complicato per le casse bianconere nel mercato di gennaio, a meno di cessioni importanti che al momento non sembrano essere all’orizzonte.