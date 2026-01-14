A Roma il clima resta teso e il mercato, invece di placare gli animi, continua ad alimentare interrogativi e polemiche. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino ha fatto da detonatore a una situazione che a Trigoria covava ormai da giorni. Nel post partita, le parole di Gian Piero Gasperini hanno risuonato come un avvertimento chiaro e diretto, difficile da ignorare. Il tecnico di Grugliasco, intervenuto ai microfoni di Premium con un sorriso amaro, ha lasciato intendere come all’interno del club serva al più presto una linea condivisa e definita, soprattutto sul piano del progetto tecnico.

Il messaggio di Gasperini e la richiesta di chiarezza

“Serve capire se vogliamo essere competitivi o puntare sui giovani”. Una frase semplice, ma carica di significato, che Gasperini ha pronunciato senza alzare i toni, ma con una fermezza che non è passata inosservata. Il messaggio è apparso indirizzato tanto al direttore sportivo Massara quanto alla proprietà Friedkin, chiamati ora a fare chiarezza sulle ambizioni immediate della Roma. L’allenatore ha più volte sottolineato come il suo calcio richieda tempo, lavoro e soprattutto giocatori pronti, in grado di assimilare rapidamente meccanismi complessi. In un momento segnato da infortuni e da un’evidente emergenza offensiva, l’eliminazione dalla Coppa Italia ha amplificato la sensazione di una squadra lasciata a corto di alternative, costretta a fare di necessità virtù.

Le parole del “Gasp” suonano dunque come un campanello d’allarme: senza una direzione chiara, il rischio è quello di disperdere energie e compromettere il percorso stagionale.

Vaz, Raspadori e le distonie sul mercato

A rendere ancora più evidente la distanza tra le parti è il recente acquisto di Robinio Vaz. L’attaccante francese, appena 18 anni, è costato alla Roma circa 25 milioni di euro, un investimento importante che guarda al futuro ma che difficilmente potrà offrire garanzie nell’immediato. La giovane età e la necessità di adattarsi al calcio italiano rendono complesso pensare a un impatto rapido sul progetto di Gasperini, che invece avrebbe voluto rinforzi pronti all’uso. Non è un caso che il tecnico avesse indicato profili come quello di Giacomo Raspadori, finito poi all’Atalanta per circa 22 milioni di euro: una cifra simile a quella spesa per Vaz, ma destinata a un calciatore con caratteristiche ed esperienza molto diverse.

Questa scelta di mercato ha accentuato le distonie tra allenatore e dirigenza, facendo emergere visioni divergenti su tempi e obiettivi. Se da un lato la società sembra orientata a costruire valore nel medio-lungo periodo, dall’altro Gasperini chiede certezze immediate per rendere la Roma competitiva sin da subito. Una frattura che, se non sanata rapidamente, rischia di trasformarsi in una fonte costante di tensioni sempre più accese a Trigoria.