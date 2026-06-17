In casa Juventus, alcune delle trattative che fino a poche settimane fa sembravano destinate a monopolizzare l'estate starebbero improvvisamente perdendo quota. Allo stesso tempo, Inter e Milan continuano a monitorare profili di alto livello per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

Juve, Sorloth e Kolo Muani si allontanano: priorità da rivedere

Secondo quanto riferito su X dallo speaker radiofonico ed esperto di mercato Edoardo Mecca, le piste che portavano la Juventus a Randal Kolo Muani e Alexander Sorloth si sarebbero raffreddate. Due nomi che per settimane sono stati indicati tra i principali obiettivi offensivi dei bianconeri ma che oggi sembrerebbero sempre più lontani dalla Continassa.

Le ragioni di questo cambio di scenario potrebbero essere diverse. Da una parte pesa certamente il recente avvicendamento ai vertici societari, con l'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato e la possibilità che il dirigente voglia imprimere una direzione differente alle strategie di mercato disegnate dal suo predecessore. Dall'altra, potrebbero aver inciso in maniera significativa anche le richieste economiche avanzate dai club proprietari dei cartellini. L'Atletico Madrid, per lasciar partire Sorloth, non sarebbe disposto a scendere sotto i 35 milioni di euro, mentre il Paris Saint-Germain continuerebbe a valutare Kolo Muani attorno ai 40 milioni. Cifre considerate molto elevate e difficilmente compatibili con la linea di sostenibilità economica perseguita dalla Juventus.

Inter sogna Barcola, Amorim pensa a Trincao per il Milan

Mentre la Juventus riflette, l'Inter continua a coltivare l'ambizione di regalarsi un colpo di grande impatto internazionale. Dall'Inghilterra, infatti, rimbalzano indiscrezioni che vedrebbero i nerazzurri tra le società interessate a Bradley Barcola. L'esterno offensivo francese non sarebbe pienamente soddisfatto del proprio ruolo al Paris Saint-Germain e potrebbe valutare l'ipotesi di una nuova esperienza nei prossimi mesi. L'operazione si presenta però estremamente complicata. Oltre alla forte concorrenza di club come Manchester United, Barcellona, Atletico Madrid e persino Napoli, pesa una valutazione che si aggira attorno ai 70 milioni di euro.

Una cifra che renderebbe necessario uno sforzo economico straordinario da parte della dirigenza interista.

Sul versante rossonero, invece, l'arrivo di Ruben Amorim ha inevitabilmente alimentato una serie di accostamenti a giocatori già allenati dal tecnico portoghese. Tra questi figura Francisco Trincao, fantasista che proprio sotto la guida dell'attuale allenatore del Milan ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della propria carriera con la maglia dello Sporting Lisbona. Un profilo che Amorim conosce perfettamente e che potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco. Anche in questo caso, tuttavia, la trattativa appare complessa: il club portoghese continua infatti a valutare il proprio talento circa 40 milioni di euro.