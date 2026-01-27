Alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l’allenatore dell’Union Saint‑Gilloise, David Hubert, ha parlato con determinazione: “Per noi vincere è l’ultima possibilità e con l’Atalanta, che ha dei difetti da sfruttare, vogliamo farlo”. Il tecnico belga ha sottolineato l’importanza di non essere precipitosi e di seguire il piano di gioco, adattandosi a un avversario offensivo che gioca molto sulle fasce.

Le assenze e il piano di gioco

Hubert ha evidenziato le difficoltà legate alle assenze: il centravanti Rodriguez è fuori per tre vertebre rotte, un’altra prima punta è squalificata, Barry in difesa si è allenato a parte e manca Promise David.

Nonostante ciò, il tecnico ha assicurato che “abbiamo comunque soluzioni in attacco anche dalla panchina”.

Attenzione ai giocatori chiave dell’Atalanta

Tra i giocatori più temuti dell’Atalanta, Hubert ha citato Ademola Lookman, che “si muove tra le linee”, e Charles De Ketelaere, che “crea gioco, dà la profondità ed è intelligente”. Tuttavia, ha tenuto a precisare: “Ma non giochiamo solo contro di loro”.

Contesto e stato di forma della squadra

L’Union Saint‑Gilloise è prima nel campionato belga, ma in Champions League ha faticato, vincendo solo due partite su sette e perdendone cinque, senza pareggi. Questo suggerisce che, nonostante le difficoltà europee, la squadra belga può rappresentare una sfida per l’Atalanta, che è già sicura di passare alla fase finale.