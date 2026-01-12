"Mike Maignan vuole restare, a lui piace il progetto del Milan", queste le affermazioni legate al rinnovo del portiere francese rilasciate ai giornalisti da parte del ds rossonero Igli Tare. Il diretto interessato ha ribadito che ancora non è stato trovato un accordo, ma a differenza delle scorse settimane si intravede una luce in fondo al tunnel: "Sono fiducioso".

Maignan-Milan: verso il rinnovo

Domenica 11 gennaio alle ore 15:00, il Milan è sceso in campo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina. La partita si è chiusa sull'1-1 con una rimonta dei rossoneri che alla fine hanno anche rischiato di perderla.

Prima del calcio d'inizio, Tare si era soffermato sul calciomercato e aveva parlato del possibile rinnovo del portiere francese: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po'". Il ds rossonero ha poi detto di essere fiducioso in quanto grazie al buon senso si potrà trovare una soluzione adeguata per tutte le parti chiamate in causa.

Il portiere è pronto a firmare un contratto fino al 2029 (con opzione per il 2030) e un ingaggio raddoppiato: dagli attuali 2,8 milioni a 7 milioni a stagione (bonus compresi). Oltre ad un riconoscimento da leader, lo stipendio del calciatore raggiunge la cifra di Rafael Leao.

Ad oggi, l'unico ostacolo per il rinnovo sono le commissioni degli agenti.

Le parole su Nkunku e Jashari

Per quanto riguarda il futuro di Nkunku, Tare ha affermato: "È un giocatore del Milan e siamo contenti che ancora lo sia". Dunque non è chiaro se al termine della sessione di mercato invernale, l'attaccante francese indosserà ancora la casacca rossonera o meno.

Il ds si è esposto su Ardon Jashari: "È un giocatore importante per il futuro". Tare ha spiegato che la scorsa stagione il centrocampista svizzero ha saputo esprimere il meglio di sé in partite importanti. Da 2 mesi a questa parte il 23enne ha saputo reagire bene all'infortunio tanto che nelle partite di Coppa Italia e Supercoppa ha dimostrato di poter dare ancora tanto al Milan. "Jashari sarà una pedina importante per il Milan del futuro".