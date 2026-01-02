Una sfida che promette emozioni quella tra i nerazzurri dell'Inter e i felsinei del Bologna, in programma il 4 gennaio alle 20:45 al leggendario Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La Serie A 2025/26 riprende il suo corso con questa diciottesima giornata, un appuntamento fondamentale per le due squadre in cerca di punti preziosi. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di allungare il passo in classifica, mentre il Bologna di Italiano metterà in campo cuore e grinta per tentare lo sgambetto.

Probabili formazioni di Inter-Bologna

Entrambe le squadre schierano formazioni competitive per il match di Milano.

L'Inter dovrebbe disporsi con un 3-5-2: Sommer tra i pali, protetto da una difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Federico Dimarco, uno dei pilastri nerazzurri, agirà sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo si alternano talenti del calibro di Barella, Calhanoglu, e Mkhitaryan, favorito nel ballottaggio su Zielinski. In attacco, spazio al tandem composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Per il Bologna, allenato da Italiano, il modulo sarà un 4-2-3-1: Ravaglia in porta, difeso da Holm, Heggem, Lucumi e Lykogiannis. In mediana, Ferguson e Freuler garantiranno solidità, con il ritorno decisivo di quest'ultimo dal primo minuto. La linea dei trequartisti vedrà in azione Orsolini, Odgaard e il rientrante Cambiaghi, mentre Dallinga sarà il terminale offensivo, favorito nel ballottaggio con Castro.

Le quote di Inter-Bologna: nerazzurri favoriti

I bookmaker vedono l’Inter come favorita per la vittoria. Su William Hill la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.40, mentre il pareggio è visto a 4.50 e la vittoria del Bologna a 6.50. Anche Bet365 offre quote simili, con la vittoria dell’Inter a 1.42, il pareggio a 4.75 e il successo degli ospiti a 7.50. Storia, tradizione e qualità dell'organico giocano a favore dell'Inter, ma mai sottovalutare la determinazione e lo spirito battagliero del Bologna.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Federico Dimarco sta vivendo una stagione di grande rilievo con l’Inter.

Il laterale sinistro ha partecipato a 15 partite, contribuendo con 2 gol e 5 assist in 1123 minuti giocati. La sua capacità di creare gioco con 41 passaggi chiave lo rende un elemento imprescindibile per l'offensiva nerazzurra.

Lautaro Martinez, il Toro nerazzurro, ha finora realizzato 9 gol in 16 presenze stagionali, con ben 19 tiri nello specchio della porta su un totale di 38. I suoi duelli vinti (63 su 132) testimoniano l'efficacia del suo dinamismo in attacco.

Marcus Thuram, l'attaccante con caratteristiche fisiche imponenti, ha segnato 4 reti in 11 presenze. La capacità di incidere nei duelli aerei sarà cruciale, come dimostrato dai 50 duelli vinti su 102.

Passando al Bologna, Nicolò Cambiaghi torna disponibile, pronto a sfruttare le sue doti tecniche e fisiche.

Con 2 gol e 4 assist in 14 presenze, il giovane trequartista è uno dei punti di forza della squadra felsinea, abile nei dribbling (10 riusciti su 19) e nella conquista di falli (44 subiti). Conferma la sua centralità anche Thijs Dallinga, autore di 1 gol e 2 assist, può sorprendere la retroguardia avversaria con la sua rapidità in area.