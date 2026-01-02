Il Verona accoglie il Torino allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona domenica 4 gennaio alle ore 18:00, per la diciottesima giornata della Serie A 2025/26. Questo confronto promette scintille, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi nel cuore della stagione. Saranno 90 minuti intensi sotto i riflettori di un Bentegodi pronto a ospitare un duello equilibrato.

Le probabili formazioni di Verona-Torino

Il Verona di Zanetti dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-1-1, vedendo tra i pali Montipò; la linea difensiva a tre con Nuñez, Nelsson e Bella-Kotchap; a centrocampo saranno presenti Oyegoke e Niasse sulle fasce, con Al-Musrati, Bernede e Frese nel ruolo di mezzali.

Giovane giocherà dietro l’unica punta Mosquera. Freddy Frese torna dalla squalifica e si trova in vantaggio su Bradaric per un posto da titolare. Rimane comunque il dubbio in attacco tra Mosquera e Orban.

Il Torino, guidato da Baroni, potrebbe invece scendere in campo con un 3-5-2: in porta Paleari, sostenuto da una difesa a tre composta da Tameze, Maripan e Ismajli. Nkounkou e Lazaro agiranno sulle corsie esterne, mentre Vlasic, Asllani e Gineitis formeranno la cerniera centrale. In attacco, la coppia formata da Zapata e Simeone tenterà di perforare la retroguardia scaligera. Nonostante il recente ritorno dalla Coppa d'Africa, Coco potrebbe trovare spazio nella formazione, mentre Masina è ancora impegnato con il Marocco.

Zapata sembra avanti su Adams nel ballottaggio per una maglia da titolare.

Quote di Verona-Torino: equilibrio totale

Secondo le quotazioni, il match si preannuncia estremamente bilanciato. William Hill quota la vittoria del Verona a 2.62, il pareggio a 2.90 e il successo ospite del Torino a 2.80. Anche Bet365 conferma l'equilibrio nelle quote, con la vittoria dei padroni di casa quotata a 2.70, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Torino a 2.90.

Con tali premesse, il margine di incertezza rimane alto, cosa che potrebbe aumentare il fascino della partita.

Giovani talenti e veterani: osservati speciali

Tanti i protagonisti attesi in campo, tra cui spiccano i nomi di Giovane, Mosquera, Simeone e Zapata.

Partendo dagli scaligeri, Giovane si presenta a questa sfida con 16 presenze stagionali e 3 gol all'attivo. Il brasiliano si è dimostrato un giocatore versatile e produttivo, contribuendo anche con 4 assist. La sua capacità di incidere nei momenti chiave sarà fondamentale per il Verona.

Vicino a lui, Daniel Mosquera sembra chiamato a confermare la sua titolarità nell'attacco gialloblu. Con 383 minuti suddivisi su 11 apparizioni, Mosquera non ha ancora trovato la via della rete ma ha già fornito 2 assist, dimostrando di essere un'opzione utile per Zanetti.

Sul fronte opposto, il Torino si affida senza esitazioni alla verve di Giovanni Simeone. L'argentino ha finora segnato 4 reti nei suoi 908 minuti di gioco e rimane un pericolo costante per le difese avversarie.

La sua abilità nelle situazioni da fermo e il tiro preciso ne fanno un protagonista da tenere d’occhio.

Completa il quadro offensivo Duván Zapata, apparso più volte come un jolly nella stagione corrente con 12 apparizioni di cui solo 4 da titolare. Con una rete e un assist, il colombiano cerca di trovare maggiore continuità di rendimento, spinto dalla sua fisicità e capacità di gioco spalle alla porta.