Secondo quanto riferito sul social X dal giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur, Juventus e Benfica avrebbero avviato i contatti per uno scambio per gennaio che potrebbe coinvolgere Joao Mario e Andreas Schjelderup. Un’ipotesi che, almeno sulla carta, sembrerebbe mettere tutti d’accordo, tra esigenze tecniche, necessità di rilancio e strategie future.

Joao Mario, un'avventura a Torino iniziata male e che potrebbe non avere un finale lieto

A Torino, infatti, l’avventura di Joao Mario non ha mai davvero preso quota. Arrivato la scorsa estate con aspettative importanti, il terzino destro portoghese non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale né sotto la precedente gestione Tudor né con l’attuale guida tecnica di Luciano Spalletti.

Prestazioni altalenanti, spazio veramente ridotto e una concorrenza sempre agguerrita hanno finito per relegarlo ai margini del progetto. Non è un caso, dunque, che il suo nome sia finito da settimane sul taccuino dei possibili partenti tenuto dall'amministratore delegato Damien Comolli.

Discorso per certi versi analogo anche per Andreas Schjelderup. Il giovane esterno offensivo del Benfica, oggi alla corte di José Mourinho, non è riuscito a imporsi con continuità nell’undici titolare. A pesare sono state anche la giovane età e una concorrenza di alto livello che ne hanno frenato l’esplosione definitiva, nonostante le qualità tecniche restino fuori discussione.

Juventus, perché lo scambio con il Benfica fra Joao Mario e Andreas Schjelderup accontenterebbe tutte le parti

Ecco perché lo scambio potrebbe rappresentare una soluzione virtuosa per tutte le parti in causa. In primis per i calciatori: Joao Mario tornerebbe in patria, in un campionato e in un contesto dove ha già dimostrato di poter rendere ad alti livelli; Schjelderup, invece, avrebbe l’occasione di confrontarsi con una realtà di primissimo piano come quella bianconera, trovando spazio e responsabilità in un ambiente ambizioso.

Benefici evidenti anche per i due club. Spalletti avrebbe finalmente a disposizione nella Juventus un esterno sinistro giovane e di prospettiva, utilizzabile come seconda linea alle spalle del titolare Kenan Yildiz, ampliando le soluzioni offensive.

José Mourinho, dal canto suo, acquisirebbe un terzino destro di esperienza internazionale, in grado di alzare potenzialmente l’asticella della squadra e dare maggiore solidità alla corsia.

Per ora si tratta di indiscrezioni, ma i contatti segnalati da Ekrem Konur accendono i riflettori su un’operazione che potrebbe presto entrare nel vivo e ridisegnare le strategie di Juventus e Benfica.