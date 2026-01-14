Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della situazione del club bianconero: "Si respira un'aria positiva al punto tale che siamo al 14 di gennaio, la società non ha perfezionato ne tanto meno chiuso nessuna operazione di mercato di gennaio, eppure non colgo lamentele. Non le capto nei confronti della dirigenza, nei confronti della società ne nei confronti dei calciatori. Insomma non leggo più o meno quello che leggevo un anno fa, quando Kolo Muani non arrivava o quando il club non prendeva il difensore al posto di Bremer.

Questo vuol dire che i risultati naturalmente vanno a influenzare anche l'indotto del pensiero. Con Motta si andava male e di conseguenza tutto era da criticare e criticabile, ora con Spalletti si va bene e nessuno parla. Penso che in realtà si dovrebbe trovare un punto di equilibrio nelle cose".

Juventus, Balzarini: 'Piuttosto che comprare tanto per farlo Spalletti è disposto a rimanere anche cosi'

Balzarini ha concluso: "Quindi ok, la Juventus sta andando bene ora, ma per reggere questo ritmo e migliorare, credo che la squadra avrebbe bisogno di almeno un paio di correttivi. Lo ha spiegato molto bene Luciano Spalletti in conferenza stampa, quando ha evidenziato come la formazione abbia una mancanza nel ruolo di terzino destro e nel ruolo del vice Yildiz.

Penso inoltre che dovrebbero arrivare calciatori validi e non elementi tanto per allungare la rosa. Per questo per Spalletti la squadra può paradossalmente rimanere cosi come è".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'C'é serenità perché ci fidiamo tutti dell'operato di Spalletti'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "Questa tranquillità è dovuta al fatto che tutti, compreso me, si fidano cecamente dell'operato di Spalletti e questo fatto mette d'accordo e porta la calma. Anche per è inutile comprare tanto per fare, Luciano migliora i giocatori ma sono certo che due nomi li abbia fatti a Comolli" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Noi Juventini non chiediamo acquisti perché siamo memori di quello che questi dirigenti hanno combinato in questi ultimi anni".