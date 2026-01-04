Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube sfogando la sua frustrazione a seguito del pareggio per 1 a 1 fra la Juventus e il Lecce: "La gara con i giallorossi è stata dominata e nella prima mezz'ora del primo tempo hanno creato tantissime occasioni da gol. Il problema è che tutta quella mole di gioco non viene finalizzata da nessuno e negli ultimi 10 metri non riescono a fare mai la cosa giusta. Si sbaglia costantemente la scelta finale e questo perché erano, restano e saranno sempre dei mediocri. Questa è una squadra di basso livello che ha fatto risultati solo perché quel poveraccio di Luciano Spalletti li sta spremendo come dei limoni.

Ma più di questo non si può ottenere da una formazione che al proprio interno avrà al massimo 4/5 giocatori buoni".

Chirico: 'Cambiaso? Doveva andare al Manchester City per 60 milioni, beh ci andasse pure'

Chirico, nel suo sfogo, ha poi puntato il dito contro Andrea Cambiaso, autore del passaggio orizzontale sbagliato che ha lanciato in porta Banda per lo 0 a 1 del Lecce: "Valeva 60 milioni e doveva andare al Manchester City la scorsa estate? Beh allora ci vada! Non so cosa potrà inventarsi con lui il signor Guardiola ma penso che sia ora che cambi aria. Perché contro il Lecce prima sbaglia una rete fatta, tirando alto una palla da spingere solo dentro e poi fa una delle sue specialità, il solito appoggio che serve l'avversario nella propria metà campo.

Questo ha sbilanciato tutta la difesa, permettendo ai rivali di fare l'unico tiro in porta che è costato il pareggio alla squadra. Il signor Cambiaso ha sbagliato anche negli scorsi anni e continua a farlo".

Il giornalista ha concluso: "La Juventus era riuscita ad addrizzarla subito grazie alla rete di McKennie al cinquantesimo e tutti abbiamo pensato che la si poteva vincere. Hai anche avuto l'occasione del rigore per portare a casa i 3 punti ma Jonathan David ha scelto di calciare il penalty in una maniera incredibile".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Squadra e società di una mediocrità spaventosa'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Squadra e società di una mediocrità spaventosa ma poi chi è il rigorista?

Locatelli? Yildiz? Ma quando mai si è visto che sul risultato in parità si lascia battere un rigore ad uno che tutto è tranne un giocatore di calcio? Devi portare a casa i tre punti, queste stupidaggini succedono solo in una società senza né capo né coda. Gente priva di attributi che non si carica la squadra sulle spalle, buona solo a fare storie sui social" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vlahovic non mi è mai piaciuto ma lo dico da settimane che David e Openda non valgono nemmeno una sua caviglia e ringraziamo ancora l' uomo degli algoritmi per questi affari".