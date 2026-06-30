Il mercato dei difensori potrebbe presto accendere un nuovo Derby d'Italia. Inter e Juventus sarebbero infatti pronte a contendersi Tarik Muharemovic, uno dei centrali più apprezzati della Serie A, mentre il Napoli inizia a pianificare il futuro del proprio attacco qualora dovessero concretizzarsi le partenze di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca.

Muharemovic divide Inter e Juventus: il Sassuolo fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Luca Cerchione, l'Inter sarebbe pronta a tornare nella corsa a Tarik Muharemovic qualora il Real Madrid decidesse di accelerare con decisione per Alessandro Bastoni.

In quel caso, i nerazzurri individuerebbero nel difensore bosniaco del Sassuolo il principale candidato a raccogliere l'eredità del centrale italiano, dando vita a un acceso duello di mercato con la Juventus.

La trattativa partirebbe da una richiesta di circa 35 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta congrua dal Sassuolo per lasciar partire il proprio difensore. Qualunque sia l'esito della corsa, però, la Juventus avrebbe comunque un motivo per sorridere. Il club bianconero conserva infatti il 50% del cartellino di Muharemovic: qualora decidesse di acquistarlo, potrebbe farlo sostenendo un esborso economico sensibilmente inferiore rispetto alla valutazione complessiva, mentre in caso di cessione all'Inter incasserebbe circa 18 milioni di euro grazie agli accordi sottoscritti con il Sassuolo.

Il Napoli pensa a Pepi: tutto dipende dalle uscite in attacco

Sul fronte Napoli, invece, le attenzioni della dirigenza sono rivolte soprattutto al reparto offensivo. Giovanni Manna starebbe valutando gli scenari che potrebbero aprirsi qualora sia Romelu Lukaku sia Lorenzo Lucca dovessero lasciare il club nel corso dell'estate. Le eventuali cessioni garantirebbero infatti risorse economiche importanti da reinvestire immediatamente sul mercato.

Il primo nome individuato per raccogliere l'eredità dei due attaccanti sarebbe Ricardo Pepi. Il centravanti statunitense del PSV è reduce da una stagione particolarmente positiva in Eredivisie, chiusa con 19 reti in 34 presenze, numeri che ne hanno fatto crescere sensibilmente la quotazione.

Il club olandese valuterebbe il classe 2003 intorno ai 30 milioni di euro, cifra significativa ma considerata in linea con il potenziale del giocatore. Molto dipenderà dalle uscite, ma il Napoli avrebbe già iniziato a muoversi per non farsi trovare impreparato qualora dovesse aprirsi una nuova fase del proprio progetto offensivo.