Il futuro di Harry Maguire potrebbe parlare italiano. A sorpresa, uno dei difensori più discussi e al tempo stesso più esperti del panorama europeo è tornato al centro delle voci di calciomercato, con la Serie A che osserva con grande attenzione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Napoli, Inter e Fiorentina sarebbero infatti in corsa per il centrale inglese del Manchester United, in scadenza di contratto al termine della stagione. Una situazione contrattuale che apre scenari interessanti e che potrebbe favorire un’operazione già nella finestra invernale di gennaio.

Napoli, Inter e Fiorentina: incastro possibile

Maguire, 32 anni, è ormai ai margini del progetto tecnico dei Red Devils e le parti non sembrano intenzionate a proseguire insieme. Proprio per questo motivo, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per un trasferimento anticipato, evitando così allo United di perdere il giocatore a parametro zero in estate. La pista Serie A, pur affascinante, presenta però un ostacolo evidente: l’ingaggio. Attualmente il difensore percepisce circa 10 milioni di sterline lorde a stagione, una cifra fuori scala per i club italiani, che potrebbero prendere in considerazione l’operazione solo a fronte di una sensibile riduzione dello stipendio.

Secondo Konur, Napoli, Inter e Fiorentina monitorano con attenzione l’evolversi della situazione pronte a inserirsi qualora il difensore scegliesse il bel paese come meta per firmare uno dei suoi ultimi contratti in carriera.

Le caratteristiche tecniche di Harry Maguire

Dal punto di vista tecnico, Harry Maguire è un difensore centrale strutturato, forte fisicamente e dominante nel gioco aereo, qualità che lo rendono particolarmente efficace sui calci piazzati, sia in fase difensiva che offensiva. Dotato di una buona capacità di impostazione, ama uscire palla al piede e cercare il passaggio verticale per rompere le linee avversarie. Non è un difensore rapidissimo nello stretto, motivo per cui rende al meglio in un sistema che protegga la linea difensiva e gli consenta di giocare più sull’anticipo che sulla corsa all’indietro. In Serie A, campionato tattico e meno basato sulla velocità pura rispetto alla Premier League, Maguire potrebbe ritrovare centralità e continuità, mettendo la sua esperienza al servizio di squadre con ambizioni importanti.