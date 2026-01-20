Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa). Tutti e tre erano stati ammoniti durante la 21ª giornata di Serie A mentre si trovavano in diffida.

I dettagli della decisione

La decisione è arrivata al termine della 21ª giornata di campionato. Cataldi, Miranda e Ostigard, già in diffida, hanno ricevuto un’ammonizione che ha comportato automaticamente la squalifica per un turno. Il provvedimento avrà effetto nella prossima giornata di Serie A.

Altre sanzioni disciplinari

Oltre alle squalifiche, è stato reso noto che Kialonda Gaspar del Lecce sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica che gli erano state inflitte.

Sono state inoltre comminate delle ammende a diverse società: 10.000 euro al Milan per il ritardo nell’inizio della gara, 5.000 euro a Bologna e Lecce per il mancato rispetto del minuto di silenzio, 5.000 euro all’Udinese per cori insultanti e 3.000 euro al Cagliari per il lancio di bottigliette in campo.