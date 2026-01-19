La Juventus continua a muoversi sul mercato di gennaio, ma la strada che porta al tanto atteso centravanti si fa ogni giorno più tortuosa. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una trattativa avviata, l’asse con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, sta infatti incontrando ostacoli sempre più rilevanti. Le difficoltà non riguarderebbero soltanto la distanza economica tra i club, ma coinvolgerebbero anche il fronte degli agenti del calciatore francese, rendendo l’operazione complessa e poco compatibile con le tempistiche ristrette del mercato invernale.

Uno scenario che starebbe spingendo la dirigenza bianconera a rivedere rapidamente le proprie priorità.

Mateta-Crystal Palace, trattativa in salita tra richieste e rifiuti

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’affare tra Juventus e Crystal Palace per Mateta starebbe entrando in una fase di forte stallo. Il club inglese avrebbe infatti rispedito al mittente la proposta bianconera, strutturata su un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, da corrispondere in estate solo in caso di qualificazione alla prossima Europa o Champions League. Una formula che non avrebbe convinto la società londinese, intenzionata a monetizzare maggiormente e senza condizioni legate ai risultati sportivi della Juventus.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono le richieste economiche degli agenti del calciatore, giudicate eccessive dai dirigenti bianconeri. In un contesto del genere, il rischio di trascinare la trattativa per settimane senza arrivare a una soluzione concreta è elevato, e la Juventus non può permetterselo in una finestra di mercato breve e strategica come quella di gennaio.

La Juve vira su En-Nesyri, ma attenzione alla concorrenza del Napoli

Ecco perché, parallelamente, la Juventus starebbe accelerando sull’altro grande obiettivo per l’attacco: Youssef En-Nesyri. Il centravanti marocchino classe ’97 è tornato al centro delle dinamiche di mercato dopo aver concluso la sua avventura in Coppa d’Africa, terminata soltanto ieri con la sconfitta in finale del suo Marocco contro il Senegal.

Da oggi, dunque, il suo nome è tornato pienamente disponibile sul tavolo delle trattative. Il Fenerbahce, club che ne detiene il cartellino, si sarebbe detto disposto a discutere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula particolarmente gradita alla Juventus per contenere l’esborso immediato. Tuttavia, i bianconeri non sarebbero soli: anche il Napoli seguirebbe con attenzione il profilo di En-Nesyri, considerandolo una soluzione credibile per rinforzare il proprio reparto offensivo.