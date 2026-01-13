Il futuro di Bernardo Silva torna al centro del mercato europeo e rischia di trasformarsi in un intrigo di alto profilo, capace di coinvolgere alcune delle principali potenze del vecchio continente. Le ultime sul centrocampista portoghese del Manchester City potrebbero infatti cambiare le carte in tavola anche per la Juventus, da settimane accostata al fantasista lusitano.

Il Barcellona si muove: contatti avviati per l’estate

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Barcellona avrebbe avviato i primi contatti con Bernardo Silva.

Il calciatore, legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2026, rappresenterebbe uno degli obiettivi principali dei blaugrana per rinforzare la mediana con qualità ed esperienza internazionale. L’idea del club catalano, stando alle indiscrezioni, sarebbe quella di raggiungere un accordo già nel corso di questo inverno, così da assicurarsi il sì del giocatore con effetto a partire dalla prossima estate. Una strategia che consentirebbe al Barça di muoversi in anticipo sulla concorrenza, sfruttando anche la volontà del calciatore di valutare nuove sfide dopo anni di successi in Premier League.

Juventus avvisata: concorrenza altissima per Bernardo Silva

La notizia, se venisse confermata, non può che essere accolta con una certa preoccupazione dalla Juventus.

Il club bianconero segue Bernardo Silva ormai da settimane e, secondo quanto aveva raccontato Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Football Club, non era da escludere nemmeno un tentativo già in questa sessione invernale di gennaio. L’interesse della Juve nasce dall’esigenza di aggiungere alla rosa un centrocampista capace di dare qualità, imprevedibilità e leadership tecnica, caratteristiche che il portoghese incarna alla perfezione. Tuttavia, l’inserimento del Barcellona complicherebbe inevitabilmente i piani della dirigenza bianconera. D'altronde, arrivare a un calciatore del calibro di Bernardo Silva senza dover fronteggiare la concorrenza delle grandi d’Europa è sempre apparso utopia, soprattutto se considera la qualità del calciatore e il fatto che fra qualche mese sarà prelevabile da Manchester senza pagare un centesimo di cartellino. Il sogno resta vivo, ma la strada si fa sempre più in salita.