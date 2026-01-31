La Juventus continua a investire con decisione sul futuro e mette a segno un’operazione di grande prospettiva pescando ancora una volta in casa Bayern Monaco. Il club bianconero ha infatti definito l’arrivo di Adin Licina, trequartista nato nel 2007, considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Un’operazione che conferma la strategia della società torinese, sempre più attenta ai giovani di talento pronti a crescere nel proprio progetto tecnico.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, l”accordo con il Bayern prevede alcune clausole a tutela del club tedesco: i bavaresi manterranno una percentuale sulla futura rivendita del giocatore e avranno anche il diritto di pareggiare eventuali offerte che dovessero arrivare nei prossimi anni.

Dettagli che testimoniano quanto il Bayern creda nelle qualità del ragazzo, pur avendo accettato di lasciarlo partire.

Licina sulle orme di Yildiz

Dal punto di vista della Juventus si tratta di una vera occasione di mercato. Licina, infatti, era fortemente motivato a proseguire il proprio percorso fuori dalla Germania, con l’obiettivo di misurarsi in un contesto diverso e trovare maggiore spazio per crescere. I dirigenti bianconeri hanno saputo muoversi con tempismo, anticipando la concorrenza e convincendo il giocatore con un progetto tecnico chiaro e strutturato. Non è la prima volta che la Juventus attinge con successo dal vivaio del Bayern. L’esempio più recente è quello di Kenan Yildiz, diventato rapidamente uno dei giovani più seguiti e apprezzati dell’universo bianconero.

Un precedente che aumenta l’ottimismo attorno a Licina.

I numeri raccolti dal classe 2007 nel settore giovanile bavarese parlano chiaro: oltre 90 presenze, impreziosite da 18 reti e 14 assist, a conferma di una spiccata capacità di incidere nella fase offensiva. Ora per Licina si apre una nuova avventura a Torino, con l’obiettivo di seguire le orme di chi, prima di lui, ha trasformato una scommessa in una certezza.

Yildiz vicino al rinnovo

Uno dei grandi talenti preso in anticipo dalla Juventus è Kenan Yildiz. Il turco è arrivato diversi anni fa proprio dal Bayern Monaco che lo perse a costo zero. In poco tempo, Yildiz si è preso la Juventus conquistando anche il numero 10. Adesso, la Juventus vuole costruire il suo futuro sul firmo e blindarlo per diversi anni.

Le trattative per il rinnovo di Yildiz proseguono bene e si cerca un’intesa nel giro di breve tempo. La Juventus è pronta ad alzare lo stipendio del turco e poterlo al pari dei giocatori più pagati. Adesso si stanno limando alcuni dettagli e la nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 2031. Inoltre, va sottolineato che lo stesso Yildiz sta bene a Torino dove si sente protagonista.