"Per Frattesi e per Chiesa si arriverà all'ultima settimana di mercato" questo è quanto riferito dal giornalista Claudio Zuliani nel suo ultimo intervento andato in scena su Youtube in merito ai due nomi più caldi del calciomercato invernale che starebbe portando avanti la Juventus.

Zuliani: 'Frattesi non può mai valere 35 milioni di euro'

Zuliani è poi sceso nel dettaglio della notizia, incominciando da Frattesi: "A gennaio sta ruotando tutto attorno al nome del centrocampista romano e questo perché Spalletti lo conosce a memoria e si sposerebbe nel 4-2 -3 -1 del toscano.

Lo stesso Frattesi se ne vuole andare assolutamente da Milano, senza però fare una trasvolata che gli cambierebbe la vita. Ora, il calciatore nerazzurro è stato valutato 35 milioni di euro ma in realtà a novembre è sceso in campo per appena 14 minuti di gioco. Quindi quella fatta dall'Inter è una richiesta fuori mercato. Quale può essere in tutto questo la via d'uscita? Muharemovic. Il difensore sloveno piace a Marotta e il 50% del suo cartellino appartiene ancora alla Juve. Quindi se l'Inter decidesse di acquisirlo, allora poi Comolli potrebbe avere uno sconto su Frattesi. In ogni caso la trattativa verrà portata avanti fino a fine mercato"

Juve, Zuliani su Chiesa: 'Potrebbe essere importante per Spalletti'

Zuliani ha poi parlato di Chiesa: "Potrebbe essere un'alternativa importante per Spalletti, perché nel gioco del toscano gli esterni sono fondamentali.

Arriverebbe come primo rimpiazzo di Kenan Yildiz ma avrebbe anche le capacità di giocare a destra, dove Conceicao e soprattutto Zhegrova hanno problemi fisici ricorrenti. Cosa manca all'operazione? Il Liverpool. Gli inglesi vogliono 12 milioni di euro mentre la Juve vuole fare un prestito oneroso e riscatto eventuale a fine stagione. C'è da lavorare e la cosa è lunga, quindi anche in questo caso si arriverà all'ultima settimana di mercato'.

Juve, tanti tifosi non vorrebbero Chiesa: 'Dopo quello che ha detto ci penserei 2 volte'

Le parole di Zuliani hanno quindi acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "Cercare Chiesa dopo quello che ha fatto e detto come alternativa a Yildiz? Ci penserei 2 volte.

E Frattesi a 35 milioni mi tengo Miretti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Chiesa è un altro che non serve. Comunque io mi fido di spalletti . Solo col suo consenso di si può comprare".