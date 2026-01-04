La Juventus deve fare i conti con il pareggio ottenuto contro il Lecce, un risultato che ha lasciato più di qualche rimpianto in casa bianconera. La squadra di Luciano Spalletti aveva approcciato bene la gara, creando diverse occasioni da gol, ma alla fine non è riuscita a portare a casa i tre punti. A pesare in maniera determinante sull’esito del match è stato l’errore dal dischetto di Jonathan David, un episodio che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Proprio sull’errore dell’attaccante canadese si è soffermato Paolo Paganini, che tramite X ha espresso un giudizio molto duro sul futuro del numero 30 juventino.

Secondo il giornalista Rai, quanto accaduto contro il Lecce potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per David: “Credo che dopo la genialata del rigore in Juventus-Lecce della serie tranquilli ci penso io spostati, il tempo di David a Torino sia terminato”.Parole forti, che fotografano un momento estremamente delicato per l’attaccante, finito nel mirino delle critiche dopo una scelta e un’esecuzione che non hanno convinto.

David nel mirino della critica

Paganini ha inoltre sottolineato come la decisione di David di presentarsi sul dischetto abbia destato perplessità, soprattutto per le modalità con cui sarebbe maturata. Un gesto di personalità che però non è stato supportato dal risultato, trasformandosi in un boomerang dal punto di vista mediatico e psicologico.

Adesso, però, il compito più difficile spetta a Luciano Spalletti, chiamato a gestire una situazione complessa all’interno dello spogliatoio.

Il tecnico toscano dovrà essere abile a far ritrovare serenità e fiducia a Jonathan David, anche perché le alternative offensive in questo momento sono piuttosto limitate. L’infortunio di Dusan Vlahovic riduce infatti le opzioni a disposizione della Juventus, rendendo complicato immaginare una bocciatura definitiva del canadese. Per questo motivo, al di là delle critiche piovute dopo l’errore dal dischetto, il club dovrà provare a recuperare il giocatore soprattutto dal punto di vista mentale.

Non va dimenticato, inoltre, che anche la situazione di Openda non è delle migliori.

Contro il Lecce, infatti, l’attaccante ha fallito un’occasione clamorosa che avrebbe potuto cambiare il volto della partita. Un errore che pesa e che contribuisce ad alimentare i dubbi sul reparto offensivo bianconero in vista dei prossimi impegni.

Spalletti pensa già al Sassuolo

Nel frattempo, la Juventus ha già ripreso la preparazione in vista della sfida del 6 gennaio contro il Sassuolo. Una gara importante, nella quale sarà fondamentale tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno in classifica. Anche per questo match, il principale dubbio riguarda l’attacco, con David e Openda che si giocheranno una maglia da titolare. Spalletti osserverà attentamente il loro lavoro nei prossimi allenamenti prima di prendere una decisione definitiva.

La sensazione, però, è che l’allenatore possa decidere di dare ancora fiducia a Jonathan David. Una scelta che avrebbe l’obiettivo di non abbassare ulteriormente l’umore del giocatore e di provare a rilanciarlo in un momento difficile. La Juventus, ora più che mai, ha bisogno di ritrovare certezze e continuità, e il recupero psicologico dei suoi attaccanti potrebbe rivelarsi una delle chiavi per invertire la rotta.