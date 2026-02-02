La Juventus resta vigile sul mercato e continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Jean-Philippe Mateta. In mattinata i bianconeri hanno preso nuove informazioni sull’attaccante del Crystal Palace, valutando possibili margini di inserimento qualora il Milan non dovesse chiudere definitivamente l’operazione. I rossoneri, infatti, hanno già raggiunto un accordo con il club inglese, ma la trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca. Uno scenario che tiene aperta una porta anche alla Juventus, pronta a farsi trovare preparata nel caso in cui l’affare dovesse subire una frenata improvvisa.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere quale sarà il futuro del centravanti francese.

Mateta, incastro di mercato e possibili scenari

Jean-Philippe Mateta rappresenta un profilo che la Juventus segue con attenzione, soprattutto per le sue caratteristiche fisiche e per la capacità di garantire presenza in area di rigore. Il Milan si è mosso con decisione, trovando l’intesa con il Crystal Palace per un trasferimento a titolo definitivo e immediato. Tuttavia, l’operazione non è ancora stata definita nei dettagli conclusivi, motivo per cui la Juventus resta in allerta.

I bianconeri, qualora si aprisse uno spiraglio, potrebbero proporre condizioni differenti rispetto a quelle del Milan. L’idea sarebbe quella di strutturare un’operazione più flessibile, magari con formule alternative che permettano di contenere l’investimento iniziale.

Proprio questa differenza di impostazione potrebbe diventare un fattore chiave, nel caso in cui il Crystal Palace decidesse di valutare anche altre soluzioni oltre a quella rossonera.

Al momento non risultano contatti diretti e approfonditi come quelli portati avanti dal Milan, ma la Juventus ha voluto informarsi e restare aggiornata sull’evoluzione della trattativa. Tutto dipenderà dalla volontà del club inglese e dalle scelte finali dei rossoneri. Le prossime ore, in questo senso, saranno cruciali per capire se Mateta vestirà il rossonero o se si aprirà una corsa a sorpresa.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

Nel frattempo, il mercato della Juventus è entrato nel vivo anche su altri fronti, tra operazioni già concluse e affari in via di definizione.

In uscita, i bianconeri hanno ceduto Daniele Rugani alla Fiorentina con la formula del prestito, inserendo un diritto di riscatto legato alla salvezza dei viola. Una soluzione che permette al difensore di trovare continuità e alla Juventus di snellire il reparto arretrato.

Sul fronte delle entrate, la dirigenza ha già accolto Jeremie Boga, arrivato in prestito dal Nizza. L’esterno offensivo porta qualità, esperienza e imprevedibilità, offrendo nuove soluzioni nel reparto avanzato. Sempre in entrata, anche Emil Holm è ormai a un passo dall’ufficialità: il giocatore ha sostenuto le visite mediche e manca soltanto il comunicato per sancire il suo arrivo alla Juventus.

Capitolo Bologna, invece, per Joao Mario, che ha lasciato i bianconeri per trasferirsi in rossoblù.

Anche in questo caso si attende l’annuncio ufficiale, ma l’operazione è da considerarsi definita. Tra trattative aperte, incastri da completare e situazioni ancora fluide, la Juventus continua a lavorare su più tavoli, con l’obiettivo di completare la rosa e farsi trovare pronta in ogni possibile scenario di mercato.