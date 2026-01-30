L’Udinese Calcio ha ufficializzato il trasferimento in prestito del centrocampista sloveno Sandi Lovric all’Hellas Verona. Il giocatore, pur rivestendo il ruolo di vice capitano, ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Kosta Runjaic, nonostante l’infortunio di Piotrowski avesse aperto qualche prospettiva.

Dettagli dell’operazione

Il club friulano ha comunicato tramite i propri canali ufficiali di aver ceduto Lovric in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giugno 2026. Contestualmente, è stato richiamato Gonçalo Esteves dal prestito all’Alverca e ceduto a titolo definitivo al Catanzaro.

Contesto e motivazioni

Lovric, nonostante il ruolo di vice capitano, ha avuto poche opportunità in questa stagione. L’infortunio di Piotrowski sembrava potesse cambiare le carte in tavola, ma alla fine il centrocampista sloveno è stato comunque ceduto. L’operazione consente a Lovric di cercare maggiore continuità e all’Udinese di gestire la rosa in vista del girone di ritorno.

Carriera e statistiche

L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Lovric con una nota: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2026 – da Udinese Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Sandi Lovric”. Nelle ultime quattro stagioni con l’Udinese, Lovric ha collezionato 117 presenze, 9 gol e 14 assist tra Serie A e Coppa Italia.

Il centrocampista sloveno, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile dello Sturm Graz, ha giocato con il Lugano e ha scelto di rappresentare la Slovenia a livello internazionale, dopo aver militato nelle nazionali giovanili austriache.