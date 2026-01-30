L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha commentato il sorteggio del turno di playoff di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare il Galatasaray. “Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall’avversario, sarebbe stata dura: sarà entusiasmante andare a Istanbul, troveremo un’atmosfera incredibile allo stadio”, ha dichiarato Comolli.

Comolli ha proseguito sottolineando la qualità dell’avversario: “Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus – le sue parole riportate sul sito ufficiale del club della Continassa – e sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti”.

Il contesto della doppia sfida

Il sorteggio ha assegnato alla Juventus un avversario di grande esperienza europea, capace di esaltarsi in casa e di mettere in difficoltà anche squadre di alto livello. Il fatto di giocare il ritorno allo Stadium rappresenta un vantaggio strategico, ma Comolli ha voluto evidenziare l’equilibrio complessivo della sfida, senza indicare una squadra favorita.

Il commento di Giorgio Chiellini

In un comunicato ufficiale del club, anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, ha espresso la sua visione sul confronto. Ha sottolineato l’importanza di una prestazione solida in Turchia: “Dovremo essere bravi ad andare in quello stadio a giocare la nostra partita.

Poi ci sarà il ritorno, ma sarà fondamentale disputare una grande gara in Turchia perché il Galatasaray è una squadra forte e il nostro compito sarà cercare di colpirli nei loro punti deboli. Allo stesso tempo rispetteremo la loro qualità perché hanno giocatori importanti in tutti i reparti, ma dovremo anche essere consapevoli delle nostre qualità. Dovremo essere maturi e giocare una partita da Juventus. Osimhen? È un attaccante forte, che attacca la profondità, e ha una fame rara, che si vede in pochi giocatori. Sarà un bel test per vedere quanto siamo migliorati”.

Queste parole confermano la prudenza e la determinazione del club nel prepararsi a un confronto che si annuncia equilibrato e ricco di tensione, con la Juventus pronta a sfruttare il fattore campo nel ritorno.