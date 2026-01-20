Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e delle manovre che sta effettuando in questo invernale l'ad Damien ComollI: "Voglio fare una constatazione su quanto sta facendo il francese, che deve sforzarsi a non ripetere gli stessi errori commessi nei precedenti mesi e soprattutto aumentare le marce di una Juventus ancora ferma. L'amministratore delegato bianconero deve evitare di reiterare certe manovre che nuocciono alla salute del club. Insomma, non si facesse riportare a spasso con Mateta come è accaduto col PSG per Kolo Muani la scorsa estate".

Juventus, Pedullà: 'Se vuoi un giocatore devi essere disposto a mettere sul piatto i soldi che ti chiedono'

Ancora Pedullà: "Per stare dietro al centravanti transalpino Comolli ha perso due mesi e mezzo e poi è dovuto correre ai ripari spendendo 40 milioni per Openda nelle ultime ore di mercato. Un errore importante che fa il palio con altre disattenzioni del dirigente. La vicenda Mateta in tutto questo è molto semplice: le parti hanno trovato l'accordo per unirsi e sono anche pronte a farlo in questo gennaio, anziché il prossimo giugno, periodo che sembrava più propizio all'albore delle trattative. Ma alla Continassa sanno benissimo che per arrivare al calciatore bisognerà dare una cifra ben precisa.

E' inutile continuare a offrire meno soldi, perché sei la Juventus e se vuoi un giocatore devi essere disposta a mettere 35 milioni sul piatto e eventuali bonus con una formula facile da raggiungere. Non è comprensibile rivedere il balletto che è stato fatto per Kolo Muani un'altra volta con Mateta".

Il giornalista ha concluso: "Spalletti ha fatto una richiesta e ha assolutamente promosso il centravanti del Crystal Palace. Se ti chiedono 38 milioni li devi mettere, senza portare allo sfinimento ogni volta il tuo interlocutore. Basti guarda quello che ha fatto la Roma, con Gasperini che ha chiesto Malen ed è stato accontentato nel giro di 3 giorni".

Juve, i tifosi si schierano con Pedullà: 'Ogni volta che deve comprare un giocatore Comolli fa questo tira e molla'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Condivido pienamente l'opinione espressa sull'operato di Comolli, che ogni volta che deve acquistare un giocatore è sempre un tira e molla e alla fine salta la trattativa" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spero che Comolli non si occupi più del mercato ma lo affidi a qualcuno che nella scelta guardi gli uomini in faccia e non i loro algoritmi".