La pista che porta Jean-Philippe Mateta alla Juventus si fa ogni ora più tortuosa. Quella che inizialmente sembrava una trattativa impostata su basi solide sta incontrando ostacoli sempre più evidenti, al punto da rischiare seriamente di saltare. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato come la distanza tra la Juventus e il Crystal Palace resti significativa, sia sul piano economico sia su quello della formula dell’operazione. Uno scenario che preoccupa i bianconeri, soprattutto perché nel frattempo si sta inserendo con decisione un’altra pretendente pronta a cambiare le carte in tavola, l'Aston Villa.

Distanza su cifre e formula: Juve e Palace lontane

Secondo quanto riferito da Romano, il nodo principale della trattativa riguarda il cartellino del centravanti francese. Il Crystal Palace sarebbe orientato a cedere Mateta esclusivamente a titolo definitivo, fissando il prezzo intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione ritenuta troppo elevata dalla Juventus, che continua a muoversi su parametri ben diversi. I bianconeri avrebbero infatti messo sul piatto una proposta complessiva da 28-29 milioni di euro, da versare però soltanto la prossima estate e attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe alla Juve di rinviare l’esborso e di tutelarsi, ma che non incontra il favore del club londinese, deciso a monetizzare subito per reinvestire a propria volta.

L’inserimento dell’Aston Villa cambia lo scenario

A complicare ulteriormente i piani della Juventus ci starebbe pensando l’Aston Villa. Il club inglese, allenato da Unai Emery, ha perso recentemente Donyell Malen, centravanti approdato la scorsa settimana alla Roma di Gasperini, rimanendo improvvisamente scoperto nel reparto offensivo. Una situazione che ha spinto i “Villans” a tornare con forza sul mercato alla ricerca di un attaccante pronto, fisico e già rodato in Premier League. In questo contesto, Mateta rappresenta un profilo ideale. Sempre secondo Fabrizio Romano, Aston Villa e Crystal Palace si sarebbero incontrate proprio oggi per discutere in maniera concreta dell’operazione e fra i due club britannici si sarebbe parlato di uno scambio.