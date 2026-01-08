Tramite il suo account X, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha spiegato che John Elkann sarebbe molto contento del lavoro svolto da Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, tanto da essersi complimentato dopo la partita vinta in casa del Sassuolo. Dunque i discorsi legati al rinnovo del tecnico potrebbero subire un'accelerata: "L'idea della Juve è quella di blindare Spalletti fino al 30 giugno 2028".

Pedullà parla di accelerata sul rinnovo di Spalletti

Circa 10 giorni fa, il noto giornalista aveva accennato i primi dialoghi di rinnovo tra Luciano Spalletti ed i bianconeri.

Dopo la partita vinta dalla "Vecchia Signora" in casa del Sassuolo, John Elkann ha chiamato il tecnico per complimentarsi nonostante un avvio di gennaio piuttosto complicato. Sulla base di quanto dichiarato Pedullà ha affermato: "I discorsi legati al rinnovo potrebbero avere presto un’accelerata. A prescindere dalla situazione contrattuale, l’idea della Juventus è quella di blindare Spalletti fino al 30 giugno 2028 e ci sono stati i primi dialoghi".

Telefonata #Spalletti-#Elkann subito dopo #Sassuolo-#Juventus: grande soddisfazione e complimenti del proprietario del club. Come svelato dieci giorni fa, i discorsi rinnovo verranno affrontati presto. E sono stati già accennati https://t.co/42dl7LYs3H — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2026

Possibili acquisti e cessioni della Juve

In questa sessione di calciomercato invernale, la Juve all'8 gennaio non ha ancora acquistato alcun calciatore così come non ha ceduto nessuno della rosa.

Tuttavia la società è interessata a Frattesi attualmente in forza all'Inter dove però riesce a trovare poco spazio con Chivu, Schlager dal Lipsia, il nazionale azzurro Sandro Tonali in forza al Newcastle, Guido Rodriguez del West Ham, Mandas della Lazio e Federico Chiesa che veste la casacca del Liverpool. In merito a quest'ultimo, il ritorno in bianconero sembra essere sempre più complicato. I Reds infatti per cedere l'attaccante 28enne, vogliono la stessa cifra sborsata nell'estate 2024 ovvero 12 milioni di euro.

Cosa pensano i tifosi bianconeri

SU X, diversi tifosi della Juve hanno espresso un commento sulle ultime di calciomercato e sul possibile rinnovo del tecnico di Certaldo.

"Avanti tutta mister", ha detto un utente.

Un altro ha invece aggiunto: "Spalletti è stato in grado di ridare un'anima alla 'Vecchia Signora'. Ora avanti col rinnovo". Una tifosa bianconera ha elogiato il lavoro del tecnico: "Inizialmente ero scettica ma Luciano è quanto di meglio sia successo alla Juventus negli ultimi anni. Blindatelo". Tra gli utenti c'è anche chi si è concentrato su un possibile ritorno di Chiesa in bianconero: "Il ritorno alla Juventus è una mossa necessaria per la Nazionale italiana". Infine c'è anche chi ha affermato: "Spalletti ha ridato dignità ed identità ad una squadra che sembrava spacciata".