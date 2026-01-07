"Guendouzi aveva chiesto la cessione a dicembre", questo il retroscena fornito dall'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà sulla trattativa che porterà il centrocampista francese dalla S.S. Lazio al Fenerbahce. In principio, la società turca aveva offerto 25 milioni più rispettivi bonus ma dopo il no della società biancoceleste l'offerta è stata alzata a 30 milioni di euro.

Il retroscena di Pedullà

Tramite il suo account X, Pedullà ha fornito un retroscena legato alla sessione di calciomercato invernale relativa alla Lazio: "Guendouzi-Fenerbahce: aveva chiesto la cessione a dicembre.

I documenti sono attesi in giornata, poi potrà andare a Istanbul". A seguire il giornalista sportivo ha spiegato la situazione difficile che sta vivendo il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: "Fino a un’ora fa era previsto tra i convocati per stasera e anche titolare". Infine, Pedullà ha fornito i dettagli della trattativa tra la società di Lotito e i tuchi: "Almeno 30 milioni in cassa, non 25 più bonus".

Retroscena #Guendouzi-#Fenerbahce : aveva chiesto la cessione a dicembre I documenti sono attesi in giornata poi potrà andare a #Istanbul. Fino a un’ora fa era previsto tra i convocati per stasera e anche titolare, ma a chi conviene? Almeno 30 milioni in cassa, non 25 più bonus.… https://t.co/wbUDn6j7Ns — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2026

Calciomercato Lazio: in arrivo Ratkov dal Salisburgo

Lo scorso 1° gennaio, la Lazio ha ceduto Taty Castellanos al West Ham per una cifra di 30 milioni di euro.

In entrata si segnala la trattativa conclusa con l'attaccante serbo classe 2003 in forza al Salisburgo Petar Ratkov, l'operazione si aggirerebbe sui 13 milioni di euro. Come riportato da Pedullà, la società ha chiesto informazioni per Taylor: dall'Olanda sembrano parlare di "trattativa in stato avanzato" per il centrocampista mancino in forza all'Ajax. Fabbian del Bologna invece resta in stand-by. La Lazio ha anche fatto un nuovo tentativo per Loftus-Cheek, ma il Milan non vuole venderlo.

Rabbia e delusione da parte dei tifosi biancocelesti

Su X, non è mancata la delusione dei tifosi biancocelesti in seguito all'ennesima "cessione eccellente". Un utente ha scritto: "Presidente e DS completamente incapaci, senza programmazione, in balia del caso.

Fate una statua a Sarri che sta accettando tutto questo solo per ricambiare l'amore che i tifosi hanno per lui. Chi sta incolpando lui per il campionato sottotono che stiamo facendo fa solo pena". A fare eco ci ha pensato un altro tifoso: "Sul fatto che sarebbe stato Guendouzi ad aver richiesto la cessione a dicembre fa capire molto della situazione societaria della Lazio, anche a livello di ambizione che i giocatori ovviamente vivono". Un utente ha invece ironizzato sul primo acquisto della Lazio: "Cosa ne pensa Sarri di Ratkov?". Infine c'è chi ha detto: "La società non ha più scuse con 60 milioni nelle casse".